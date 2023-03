Xavi: "Nosotros nunca nos vamos a encerrar atrás"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, explicó que no hay favorito y que el "partido está al 50%" antes del Clásico de LaLiga Santander ante el Real Madrid de este domingo en el Spotify Camp Nou. "Visualizamos un partido en el que intentaremos tener más dominio que en el último Clásico de Copa. Intentaremos ser mucho más protagonistas con el balón", añadió el técnico azulgrana en la rueda de prensa previa al encuentro.

El conjunto azulgrana, en caso de triunfo, sacaría 12 puntos al Real Madrid en lo alto de la clasificación. "En caso de ganar, sería un golpe en la mesa. Aunque no sería un golpe definitivo", consideró Xavi. Tras el Clásico aún quedarán 12 jornadas de Liga.

Pedri y Dembélé, bajas azulgranas para el Clásico Ni el canario ni el galo están en una lista de 21 futbolistas a la que vuelve Araujo. Pedri tiene malas sensaciones en el muslo derecho y Dembélé problemas en el muslo izquierdo. 18 mar 2023 - 12:58

Además, el entrenador del Barcelona admitió que ve "al Real Madrid fuerte" y está convencido de que el equipo de Carlo Ancelotti volverá a "apretar arriba" como ya hizo en el reciente Clásico de Copa del Rey. La motivación de Xavi para el partido de mañana es máxima: "Los Clásicos a mi me ponen, me extramotivan. Tenemos mucho qué ganar mañana. Estamos con la ilusión de mostrar nuestra mejor versión".

El Barcelona tendrá dos bajas por lesión, Ousmane Dembélé y Pedro González 'Pedri', que en el entrenamiento del viernes se resintió de su lesión. "Pedri llegaba muy justo. Ayer quiso entrenar y se resintió un poco, no se sintió bien. Y, en estos partidos, si no estás al 100% mejor descansar. Lo que no queremos es perder a Pedri dos meses más", explicó el técnico.

A pesar de las críticas por el juego del equipo, Xavi se mostró optimista. "Una cosa es el resultado y otra el estilo. Nosotros nunca vamos a cambiar el estilo, nunca nos vamos a cerrar atrás. Siempre somos proactivos e intentamos presionar alto, siempre queremos tener el balón. La idea no se toca. El Barça ganó 1-0 la primera Copa de Europa con el gol de Koeman y nadie decía nada del estilo. Todo el respeto para el 'Cholo' y para todo el mundo. No tengo que conocer a nadie, solo a mis futbolistas y a mi presidente", señaló.

"¿Qué pasa con el 1-0? Puestos a elegir prefiero un 4-0 o un 5-4, pero cuesta marcar goles, la gente defiende bien... El que no ha jugado al fútbol no puede entender lo que es tener a un contrario delante, y más al Real Madrid, campeón de la 'Champions'. Ganar 1-0 es un resultado fantástico, es una maravilla. ¿Qué problema hay?", añadió.

En cualquier caso, espera que la baja del centrocampista canario no sea un impedimento para que el Barcelona sea protagonista con el balón. "Igualmente somos capaces de ser dominadores ante el Real Madrid", analizó.

Uno de los duelos del 'Clásico' será el que tendrán Vinicius Junior y Ronald Araujo, del que el técnico azulgrana se deshizo en elogios. "Es muy fuerte físicamente, es veloz, intuye muy bien por dónde se va a desmarcar el contrario. Es un líder, es uno de los mejores defensas que hay en el mundo. Araujo normalmente ha salido ganador de los duelos con Vinicius", dijo Xavi.

Por otro lado, preguntado por si le molesta que algunos pongan en duda los títulos que ganó como jugador del Barça como consecuencia del 'Caso Negreira', Xavi volvió a ser contundente: "Nunca sentí que ganaba por los árbitros. Igual que no quiero que me perjudiquen, tampoco quiero que me beneficien".

En este sentido, apeló al mensaje de Joan Laporta, que aseguró que había una campaña de desprestigio contra la entidad y que pidió a los socios que estuviesen "tranquilos". "Todo lo que diga el presidente va a misa, es el líder del proyecto. No quiero hablar del tema, que ya he hablado mucho. Me centro en el fútbol", indicó.

Tampoco le preocupa el ambiente que se puedan encontrar en los campos de España. "Con toda la hostilidad que vivimos en Bilbao, seguramente fuera de casa será parecido a lo que vivimos allí. Nos tenemos que cerrar sobre nosotros mismos, debemos ser herméticos, muy fuertes mentalmente, y pensar en el fútbol. Hay que intentar ganar, nada más. Estamos centrados en el juego", señaló.