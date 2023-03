Xavi: "Laporta nos ha dicho que estemos tranquilos con el 'Caso Negreira'"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que el presidente del club, Joan Laporta, les ha pedido que estén "tranquilos" en relación con el 'caso Negreira', después de quela Fiscalía decidiese denunciar a la entidad azulgrana, y que se centren en el fútbol, empezando por el encuentro de este domingo ante el Athletic Club en San Mamés, una "final" en una semana en la que buscarán "seis puntos trascendentales", con el Clásico del próximo fin de semana.

"El presidente dice que estemos tranquilos, que trabajemos y nos centremos en el fútbol. Es lo que me ocupa", declaró en rueda de prensa. "Hoy he hecho lo mismo que la semana pasada y que hace un año: entrenar las cosas importantes. No hemos hablado de temas extradeportivos", añadió.

Por otra parte, el técnico catalán explicó que, a pesar de tener el Clásico dentro de una semana, se centran "en el partido de mañana". "Es muy importante mantener esta distancia de nueve puntos que tenemos con el Madrid, es clave. Mañana es una final, todo lo que quedan son finales. Como mínimo debemos mantener esta ventaja antes de que el Real Madrid venga al Camp Nou. Tenemos una salida realmente complicada", manifestó.

Por ello, no especularán ni reservarán a los cuatro jugadores apercibidos que podrían perderse el duelo ante los blancos. "Por suerte o por desgracia, hay un partido mañana. No vamos a jugar con el miedo de si sancionan a alguno. Pensamos en el partido de mañana y luego ya pensaremos en el Clásico", señaló.

"Va mucha Liga, son seis puntos no decisivos, pero trascendentales. Llega la hora de la verdad, donde se cuecen los títulos, y hay que dar la talla, hay que competir. Mañana tenemos una guerra sensacional a nivel futbolístico en San Mamés, ante un equipo agresivo y que no especula. Estas dos semanas antes del parón son claves", afirmó, sin dar importancia al ambiente que habrá en el estadio rojiblanco, donde las peñas planean lanzar billetes en el minuto 30 para protestar por el 'caso Negreira'. "No creo que nos perjudique, es un partido de fútbol. En ningún momento hemos hablado de nada de eso. Ganar o perder el partido no dependerá de lo que pase en la grada", añadió.

Tampoco cree que les desestabilice el anuncio de que el Real Madrid pueda emprender acciones legales contra el Barça por el caso. "A nosotros no nos desestabilizará eso, sino Vinícius, Modric, Kroos, Courtois... nosotros estamos muy centrados en lo que tenemos que hacer a nivel deportivo", insistió.

Sobre el rival del domingo, destacó el peligro de los hermanos Williams. "Son muy peligrosos. Tienen una potencia física y velocidad en transición que te destrozan. Son muy superiores; Nico tiene más uno contra uno que su hermano, pero Iñaki es más vertical. Son un peligro constante del Athletic en la transición defensa-ataque", analizó.

Para ello, contarán con una defensa que se ha mostrado muy solvente en los últimos encuentros. "Me deja tranquilo la actuación del equipo en defensa, cómo tiramos la línea defensiva, cómo el mundo ataca y presiona, cómo todo el equipo gana duelos directos, son situaciones en las que estamos excelentes. A nivel ofensivo debemos mejorar", expuso.

"LEWANDOWSKI ES COMO RONALDINHO O MESSI, HA CAMBIADO LA MENTALIDAD DEL EQUIPO"

El preparador culé recuperará a Robert Lewandowski, del que asegura que se encuentra "muy bien" tras entrenar con el grupo desde el jueves. "Hemos ganado sin Robert, pero lo hemos echado muchísimo de menos. Es un jugador que marca diferencias en ataque, en defensa y en estrategia", dijo. "Es un ejemplo de implicación y de compromiso. Es diferencial, es un jugador que ha cambiado la mentalidad del equipo. Es un alta vital", indicó, antes de valorar unas declaraciones del polaco sobre el Barça de Guardiola.

"Con Robert hablo muchísimo de fútbol. Es un tipo como Ronaldinho o Messi, él solito ha cambiado la mentalidad del equipo, es un líder natural. Es importante que él hable y se comunique. Antes el fútbol no era tan agresivo y físico, era más lento, más controlable. Hoy te presionan casi todos la salida de balón. Pero eso no cambia nuestra idea y nuestra filosofía del juego. El fútbol ha cambiado y hay que adaptarse", continuó.

En otro orden de cosas, Xavi reconoció que le encantaría continuar en el FC Barcelona y que incluso lo ha hablado con Laporta. "Lo hemos hablado, tenemos comunicación fluida, muy buen rollo. Yo le digo siempre 'tranquilidad', que esto va de ganar títulos. Mejor centrarnos en lo deportivo, no en lo contractual", apuntó.

Aun así, confesó que le gustaría estar muchos años en el club. "Lo veo difícil en el Barça. Ojalá, esta es mi casa, me encanta estar aquí, aunque hay días que se sufre y es un trabajo desagradecido. Estoy agradecido al 'presi' por las palabras, siempre me dice que está contento con nuestro trabajo. Es un hombre que es leal y va de cara. No es el momento de hablar de la renovación, nos queda un año más de contrato y estamos a las puertas de conseguir un título", insistió. "Mateu hace un trabajo extraordinario, es un líder, una persona fiable y con experiencia. No puedo estar más a gusto en el club, hemos hecho un gran equipo y espero que siga muchos años", concluyó.