Xavi: "Incluso ganando al Real Madrid en el Bernabéu, LaLiga está muy difícil; muy optimistas no podemos ser"

Golpe de realidad de Xavi Hernández al término del Barcelona - Osasuna de LaLiga Santander. El entrenador del Barcelona ofreció un discurso mucho menos ilusionante que el de su presidente Joan Laporta, a la hora de evaluar las opciones que tiene el Barça de alzarse con el título de Liga, a falta de diez jornadas para el final.

"LaLiga está muy difícil, con total sinceridad, incluso ganando en el Bernabéu porque vemos que el Madrid no falla. En todo caso sería que el Madrid fallara tres o cuatro partidos, y en lo que llevamos de Liga solo ha perdido dos. Entonces, muy optimistas no podemos ser, pero bueno, no hay que descartarla sabiendo que está complicada", dijo en declaraciones a Movistar.

El mejor once posible para Turquía

Xavi aseguró que el Clásico no le va a condicionar para preparar el partido de vuelta de octavos de final de la Europa League frente al Galatasaray, donde tiene que remontar el 1-1 de la ida en el Camp Nou: "Vamos a sacar el mejor once posible el jueves, según las circunstancias como molestias, posibles lesiones... Pero hay que ir a ganar en Turquía; en la ida no hicimos buen partido pero merecimos ganar", reconoció el técnico.

En cuanto a la holgada victoria frente a Osasuna, destacó el buen desempeño tanto de Ferran Torres, autor de dos goles, como de Dembélé: "De Ferran ya dije que iban a llegar los goles. Y Ousmane es capaz de marcar diferencias, hoy ha estado muy bien. Todos son determinantes en ataque cuando salen". Reconoció que el triunfo de este domingo "es uno de los mejores partidos que hemos hechos desde que entreno aquí".