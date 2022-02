El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, explicó que "las sensaciones son muy buenas" tras vencer por 4-0 al Athletic Club y encadenar así el tercer triunfo consecutivo entre la Liga y la Europa.

"En general ha sido un partido muy serio del equipo, espero que sigamos en este camino. Seguimos generando ocasiones y es muy positivo que estén marcando diferentes futbolistas. Física y mentalmente estamos muy bien y estamos pudiendo rotar a jugadores", añadió el técnico azulgrana en rueda de prensa.

A pesar del 4-0 final, al Barça le costó sentenciar el partido y no fue hasta el minuto 73 que hizo el 2-0, poco después de que Ousmane Dembélé entrara en el terreno de juego.

"He visto que no podíamos progresar por dentro y he pensado que era mejor tener dos puñales por banda de uno contra uno. He pensado que con dos extremos puros marcaríamos la diferencia y así ha sido. Dembélé ha marcado un gol y ha dado dos asistencias", analizó Xavi.

En este sentido, el entrenador del Barça reconoció que "Marcelino (el técnico del Athletic Club) trabaja muy bien el sistema defensivo" y eso provocó que a su equipo le costara "progresar".

El gran nivel mostrado por Dembélé ante el equipo vasco provocó que se le preguntara por si le gustaría que el extremo francés siguiera en el club más allá del 30 de junio, cuando finaliza su contrato. "No es una pregunta para mí, es una pregunta para el club y para Ousmane. Pero en el fútbol no se puede descartar nada. Hoy ha demostrado que bien trabajado puede ser el mejor futbolista del mundo en su posición", repitió Xavi.

Otro de los protagonistas en el triunfo ante el Athletic Club fue Pedro González 'Pedri', que volvió a dar una exhibición en el centro del campo. "En cuanto a talento no he visto a nivel mundial un jugador como Pedri, lo digo con total sinceridad. Me recuerda a Andrés Iniesta, salvando las distancias porque aún tiene 19 años", sentenció el técnico azulgrana.