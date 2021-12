Xavi Hernández: "Necesitamos una victoria urgentemente"

El técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, reconoció de nuevo una cruda realidad para su equipo por un "tema de fútbol", que no les dio tampoco para ganar en El Sadar a un Osasuna que logró el empate al final (2-2).

Piqué: "Es urgente empezar a ganar porque es una situación crítica"

"Era importante jugar en campo contrario y controlar el final de partido, era momento de tener la bola y no estamos entrenados. Ellos viven de segundas jugadas, de estrategia, de balones rechazados. Son tantas cosas las que hay que mejorar.... Eran tres puntos importantísimos y había que cambiar la dinámica ya", dijo.

El preparador azulgrana fue contundente en rueda de prensa en otro palo para su equipo, después de caer también en Liga ante el Betis y salir eliminado de la Liga de Campeones. Xavi destacó la labor de Gavi, Nico y Ez Abde, pero reconoció que el Barça tiene que ser más que estos tres canteranos.

"Es la nota positiva, jugadores que están marcando la diferencia en este momento tienen 17 años y 19, es un punto positivo para el futuro del club, pero son tan jóvenes que es difícil. Es espectacular su partido, no es el problema del Barça, nos tenemos que exigir a todos más. Es nuestra realidad y necesitamos una victoria urgente", expresó.

"El objetivo principal era tener el balón, defender con el balón, e ir al ataque. Al final no hemos sabido jugar en campo contrario, delante en el marcador, ya nos pasó el día del Espanyol también. No hemos podido cambiar la dinámica, al final por temas futbolísticos, es un tema de fútbol, que no nos llega. Nos falta ese tipo de futbolistas para controlar el fútbol al final", añadió.