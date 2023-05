Xavi: "Hemos hecho una Liga extraordinaria, pero estamos en España y no se valora lo suficiente el trabajo"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, habló en Movistar tras derrotar al Espanyol 2-4 y lograr la 27ª Liga de los azulgranas. El título lo ganan en la 34ª jornada, con 14 puntos más que el Real Madrid: "Sensación magnífica del trabajo bien hecho. Esto empezó en julio, diez meses de trabajo, sacrificio, esfuerzo y momentos duros. Hemos hecho una Liga extraordinaria. Esto nos da mucha estabilidad y seguridad en el proyecto. Hemos sido un equipo, hemos estado muy bien".

Sobre el partido, Xavi elogió el gran trabajo del equipo, que ganaba 0-3 al descanso: "Hemos rubricado la liga en un partido fantástico, hemos estado brillantes en la primera parte. Con el 0-4 nos hemos relajado y ellos han tirado de orgullo por la situación en la que están. Ganamos la Liga en un derbi, el escenario era de guión, conseguir la liga en un derbi".

Una de las imágenes más polémicas ocurrió al finalizar el partido, cuando los jugadores estaban celebrando el título en el centro del campo hasta que saltaron aficionados del Espanyol con la intención de agredir a los futbolistas: "Es normal la celebración pero no estamos en nuestra casa y ya valía, por eso les he dicho que era mejor entrar al vestuario".

????????ULTRAS del Espanyol han saltado al campo y los jugadores del Barça, que estaban celebrando el título en corrillo en el centro del campo, han tenido que salir corriendo a los vestuarios protegidos por la policía.#EspanyolBarça#DerbiCatalánpic.twitter.com/sraZ4SYGjl — Tiempo de Juego (@tjcope) May 14, 2023





Xavi quiso volver a poner en valor la consecución de LaLiga: "Me acuerdo de mi familia, mi mujer, mis hermanos, mis padres, mis hijos.. los que no fallan nunca. Hay mucha crítica, es normal, estamos en el Barça; estamos en España y no se valora lo suficiente el trabajo que se está haciendo. Al final el buen trabajo lleva la recompensa".









