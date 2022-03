Xavi: "Hemos hecho un partido espectacular; pero no creo que nos de para ganar LaLiga"

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, habló en Movistar tras la goleda de su equipo ante el Real Madrid (0-4), en un partidazo de los azulgranas en el Santiago Bernabéu: "Eran favoritos, venían compitiendo muy bien, les hemos sabido jugar, hemos tenido la posesión, hemos hecho un partido espectacular. Estoy muy feliz, es un día para disfrutar. Soy entrenador del Barça y culé y esto son vivencias para disfrutar".

Xavi se sintó orgulloso del gran trabajo del equipo, que superó a los blancos desde el comienzo del partido, aunque reconoce que ve muy difícil conseguir la Liga: "Lo intentamos en cada partido, el modelo de juego es claro. Me emociona cómo corre la gente por el equipo. Es un día para el barcelonismo, para disfrutarlo. Suponen tres puntos y cambiamos la dinámica perdedora de los últimos Cláscios. No creo que nos de para ganar LaLiga, pero no descartamos nada. Es un zarpazo muy grande para el Barça. Ya competimos muy bien en la Supercopa y hoy se ha demostrado que podemos competir contra un Madrid en racha. Me voy muy orgulloso del equipo pero son tres puntos. Esto fortalece el proyecto".