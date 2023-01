Xavi: "Estoy en 'shock' por lo de Dani Alves"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha reconocido que está "en estado de 'shock'" por la detención del que fuera su compañero en el conjunto azulgrana Dani Alves, además de asegurar que deben "incrementar la exigencia" después de la conquista de la Supercopa de España, empezando este domingo ante el Getafe, uno de esos partidos que se pueden "atragantar".

"Es difícil comentar una situación así. Estoy sorprendido, impactado, estoy un poco en estado de 'shock' conociendo a Dani. Es un tema de la justicia, la justicia dictará lo que sea. Me sabe muy mal por Dani. Estoy sorprendido por cómo es él con nosotros. Estoy impactado", declaró en rueda de prensa.

A pesar de que se encuentran en "uno de los mejores" momentos de la temporada tras ganar la Supercopa de España ante el Real Madrid, el preparador culé advirtió de que no se pueden relajar. "Después del empate contra el Rayo tuvimos una buena racha, pero la victoria contra el Madrid nos dio un título y mucha confianza. Ahora lo importante es mantener el nivel. Hemos ganado un título, pero quedan tres y los queremos. Estamos en un muy buen momento de forma", señaló.

"Hay que mantener e incluso incrementar la exigencia. Es muy fácil poder relajarse, pero hay que evitar eso. Todo el mundo es importante dentro del vestuario, podemos jugar mejor. El partido ante el Madrid fue excelente, brillante, pero hay que mantener este nivel", continuó.

?? Xavi: "Hay que evitar relajarse. Tenemos que mantener la exigencia, porque si no lo hacemos no podremos conseguir más éxitos" pic.twitter.com/xsGp9DJoqm — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 21, 2023

Sobre el rival de este domingo, el Getafe, aseguró que es un equipo "muy trabajado defensivamente" y "muy físico", y que por eso deben tener "paciencia". "Es uno de esos partidos que se nos puede atragantar. Espero que, en el gran momento de forma y de confianza en el que estamos, podamos sumar tres puntos importantísimos", manifestó.

"Mañana es un partido para abrir el campo y atacar por banda; ellos acumulan mucha gente por dentro. Tenemos alternativas, el contrario no sabe cómo jugaremos y atacaremos. Es una opción jugar con cuatro centrocampistas, solo tenemos tres puntas. Ángel Alarcón ha entrado en la convocatoria y es una opción", añadió.

El técnico catalán, que aseguró que Ronald Araujo y Frenkie de Jong están "disponibles" pero vuelve a tener "molestias", insistió en que será un partido exigente. "Hemos perdido puntos contra el Rayo y el Espanyol, que en principio eran partidos en los que éramos favoritos. Mañana es un partido de esos, que se te puede complicar. Cada partido se te puede complicar. No tenemos un calendario nada fácil, muy exigente", apuntó.

Sobre la salida de Memphis Depay al Atlético de Madrid, Xavi desveló que fue el neerlandés el que "pidió" salir. "Tenía la propuesta del Atleti, lo hablamos y me pidió salir. No estaba cómodo con la situación en la que estaba, necesita jugar y sentirse más importante y más útil. Lo entiendo, y hemos salido ganando todos porque el club ha ingresado dinero. Si nos podemos reforzar, mejor, pero no es una situación de urgencia. Está difícil la cosa", explicó.

?? Xavi, sobre la salida de Memphis: pic.twitter.com/fzKxN3UEFs — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 21, 2023

También habló de la opción de compra de Yannick Carrasco incluida en el acuerdo con el club rojiblanco. "El club se guarda esta opción de compra. Ya veremos a final de temporada si nos interesa ejecutarla en verano. A ver dónde estamos y cómo ha ido la temporada", expresó.

En otro orden de cosas, Xavi analizó la eliminatoria de cuartos de Copa del Rey ante la Real Sociedad. "Pedíamos jugar en casa, siempre es importante. Para nosotros, jugar en el Camp Nou es una ventaja, una garantía de que, estando bien, difícilmente se nos puede escapar una eliminatoria. Nos ha tocado el rival más en forma del fútbol español. Con Imanol al frente está haciendo un trabajo extraordinario, pasa por un momento de forma tremendo. No ha ido mal el sorteo del todo, pero hay que demostrarlo", indicó.

Por último, no cree que los jóvenes hayan perdido interés en el fútbol a raíz de la aparición de iniciativas como la Kings League. "Yo ahora consumo más fútbol que antes. Es mi trabajo y mi pasión, tengo la suerte de entrenar al club de mi vida. ¿La gente joven? Yo creo que ganaría con el tiempo efectivo, sería más rápido, más dinámico, se acabarían las trampas, fingir... No creo que el fútbol haya perdido aficionados. El fútbol femenino está atrayendo a más gente", concluyó.