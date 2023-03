Xavi: "Estos partidos los tenemos que sentenciar antes"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, consideró que partidos como el de este domingo ante el Valencia (1-0) se "tienen que sentenciar antes", después de que su equipo fallara un penalti y tuviera que jugar con uno menos por la expulsión de Ronald Araujo a falta de media hora para el final.



"Estamos en un momento en el que en general llegamos justos a los partidos por las lesiones y la fatiga. Esta semana (sin partido entre semana) nos irá bien", insistió el técnico azulgrana en rueda de prensa.



Por otro lado, dijo que está "muy contento por cómo compite el equipo", aunque admitió que debe "mejorar en el juego, en la construcción y en entender mejor el juego de ataque".



Preguntado por el debate que se ha creado entre Ferran Torres y Ansu Fati para chutar el penalti que ha fallado el primero, Xavi fue claro: "La decisión es del cuerpo técnico. Hay una lista y los jugadores lo saben. Pero no tiene más importancia". De todas maneras, puntualizó que "es positivo que Ansu Fati haya pedido chutar el penalti" y añadió que el delantero está "con una actitud positiva, quiere marcar diferencias y ser importante".



El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, se quejó de un posible penalti de Franck Kessie en una internada de Fran Pérez en el minuto 86. "Para mí es un duelo y viendo la jugada repetida creo que no es penalti", opinó Xavi.



En el descanso, el técnico sustituyó a Frenkie de Jong para introducir a Kessie. Pero Xavi descartó cualquier lesión del neerlandés. "Tenía una molestia en los isquiotibiales que ya tuvo ante el Real Madrid. No hay lesión, pero tenía molestias y podían ir a más", informó.