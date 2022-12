Xavi, en Barça TV: "Soy consciente de que hay que ganar títulos"

Tras el final del Mundial de Qatar, es momento del regreso de los clubes de LaLiga a la competición, entre los que se encuentra el líder de la competición, el Fútbol Club Barcelona, comandados por su técnico, Xavi Hernández. Precisamente, ha sido Xavi el que ha hablado para la televisión del club, Barça TV, en la que ha hablado de varios temas de la actualidad del club blaugrana.

Uno de ellos fue la necesidad que tiene el Barcelona de volver a ganar títulos esta temporada, tras el gran palo que ha supuesto la eliminación de la Champions. En concreto, habló del calendario que le viene delante al club, con la Liga, la Copa y una Europa League que el técnico catalán reconoce que no le ilusiona en demasía, entre otros temas.

"La prioridad es LaLiga, marca la regularidad. No me gusta la Europa League, pero es un título que falta en el museo del Barça. Estoy molesto por la sanción a Lewandowski. Le dije a Mateu que no retocara mucho. Solo se ha marchado Piqué, no nos hemos reforzado mucho, pero creo que podremos ser competitivos. Encantado con lo que tengo", señaló el preparador del club blaugrana.

Otro tema que trató fue el del asunto psicológico y la eliminación en la Champions."El aspecto psicológico es clave, y ayuda haber sido futbolista. Es importante que vuelvan bien, les hemos dados entre siete y diez días y eso es muy importante", reveló Xavi al resepcto.

Por último, también habló del descanso derivado por el Mundial: "Ha sido muy bueno que podamos descansar. Estuvimos 3-4 meses a tope. Es como tener dos temporadas en una y ahora tenemos una pretemporada. Es extraño. Ahora tenemos de vuelta a Sergi Roberto y a Araujo.".