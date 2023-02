Xavi: "Ansu es intransferible, no entiendo que se hable de su venta"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, sentenció que "Ansu Fati es intransferible" y dijo que no entiende por qué se habla "de estos temas ahora" cuando el mercado "ya está cerrado" antes de enfrentarse este domingo al Villarreal en un partido clave.

"Para mí Ansu Fati es intransferible. Ahora mismo no hay ningún jugador transferible. Le tengo una confianza extraordinaria. Es un jugador de presente y de futuro. No entiendo que se hable de la venta de este jugador", añadió visiblemente molesto en la rueda de prensa previa al encuentro.

El futuro de diversos jugadores del Barcelona marcó muchas de las cuestiones de la rueda de prensa. Así, también se interrogó a Xavi sobre la posible continuidad de Sergio Busquets más allá del próximo verano. "Con Busi no habrá ningún problema. Sabe que es importantísimo. Su decisión personal marcará su futuro", apuntó.

Además, añadió que ayer viernes viajaron juntos el presidente Joan Laporta, Busquets y él mismo para asistir al sepelio del exjugador azulgrana Marcos Alonso. "Hubo muy buen rollo. Dependerá de lo que quiera hacer él", insistió.

