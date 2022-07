Witsel: "Tengo muchas ganas de conocer esta afición estando en el lado bueno"

El centrocampista belga Axel Witsel, nuevo jugador del Atlético de Madrid, aseguró que tiene "muchas ganas de conocer esta afición y este ambiente estando en el lado bueno", durante su presentación este miércoles en el Metropolitano. Así recordó sus dos enfrentamientos previos al conjunto madrileño, jugando con el Zenit de San Petersburgo y con el Borussia Dortmund: "Fueron partidos muy duros, con un ambiente muy caliente".

"Los primeros días con el equipo han sido muy buenos, hay mucha gente buena" explicó el futbolista en español al comienzo del acto, en el que agradeció también las palabras de su presidente, Enrique Cerezo. "Es un jugador que aportará mucho al centro del campo, que dará ejemplo a los más jóvenes, y que va a defender con orgullo, compromiso, esfuerzo y pasión los colores de nuestro club", destacó Cerezo en su bienvenida.

El nuevo fichaje rojiblanco, que llega libre procedente del Borussia Dormund, indicó que quiere aprovechar sus "últimos años al más alto nivel", razón por la que escogió el Atlético de Madrid.

