Witsel confirma su renovación con el Atlético de Madrid hasta 2024

Axel Witsel, centrocampista del Atlético de Madrid, confirmó este miércoles que su renovación por el club rojiblanco hasta 2024 está "hecha", según declaró en una entrevista a 'Eleven Sports', en la que también expresó su deseo de seguir en la selección belga hasta la Eurocopa.



El medio centro de 34 años, que llegó libre desde el Borussia Dortmund, firmó el pasado verano por un año por el conjunto madrileño, hasta el 30 de junio de 2023, con opción a otro más, que es el que se ha activado ahora de forma automática.

?? | Axel Witsel bevestigde aan onze redactie dat hij minstens tot 2??0??2??4?? bij @Atleti blijft! ?????? pic.twitter.com/t4fPQ9jqgN — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) February 22, 2023

En su primera temporada con el Atlético, Witsel ha disputado 28 partidos oficiales de los 32 disponibles para Diego Simeone, 22 de ellos como titular, el 78 por ciento; entre su polivalencia para jugar como central o como medio centro, aunque no sale de inicio desde el pasado 21 de enero ante el Valladolid, cuando jugó como defensa.



Desde la vuelta del Mundial 2022, en el que participó con Bélgica (disputó los tres choques de su selección), ha partido desde el once inicial en sólo cuatro de los once duelos del Atlético y se quedó sin minutos en cuatro, incluidos dos de los tres más recientes, mientras divisa el derbi del sábado ante el Real Madrid, en el que apunta a suplente.



Esa situación contrasta con su recorrido anterior en el Atlético hasta Qatar 2022, cuando jugó los 21 encuentros disponible, 19 de ellos desde la alineación inicial de Diego Simeone.