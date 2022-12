Vuelve LaLiga: Cómo se fueron los 20 equipos al parón y sus deberes

Uno de los momentos más esperados por los aficionados desde que acabó la final del Mundial de Qatar está a punto de llegar. LaLiga se reanuda este jueves 29 tras más de un mes de parón. En concreto, desde el pitido final del encuentro entre el Real Madrid y el Cádiz el 10 de noviembre, los equipos han tenido tiempo para planificar y, sobre todo, para recargar pilas de cara a las próximas 24 jornadas que se jugarán casi ininterrumpidamente.

Barcelona

El cuadro culé alcanzó el liderato a finales de octubre, con el empate del Real Madrid ante el Girona. Una posición en todo lo alto que sirvió para paliar el disgusto de la eliminación en la Champions y el paso a la Europa League. En su último partido ante Osasuna, el equipo de Xavi logró un triunfo por 1-2 en un partido en el que, sin embargo, Lewandowski se fue expulsado, por lo que no podrán contar con él en el inicio de este retorno liguero.

¿Sus deberes? Para remediar lo sucedido en la Champions se antoja imprescindible estar bien situado en la pelea por LaLiga, además de competir por ganar la Europa League y la Copa del Rey.

Real Madrid

El equipo de Carlo Ancelotti concluyó de mala manera el primer tramo de la temporada, tras las derrotas ante Leipzig y Rayo y el empate ante el Girona justo en un momento en el que estaban en un pico alto de forma. Ancelotti lo advirtió y se hizo realidad. El triunfo por 2-1 ante el Cádiz, tras el que el Madrid se fue de vacaciones, no fue sino una demostración de que el cuadro blanco necesitaba el parón.

¿Sus deberes? Recuperar el liderato se antoja imprescindible en esta segunda parte de la temporada, además devolver algran estado de forma y fiabilidad que, entre otras cosas, les sirvió para vencer al Barça en octubre.

Carlo Ancelotti habla con Vinícius durante el partido en Vallecas.EFE



Real Sociedad

El conjunto txuri-urdin ha mantenido la línea de los últimos años. Clasificados como primeros de grupo en la Europa League, por delante del Manchester United, y situándose como el equipo más regular por detrás de Madrid y Barça antes del parón. La victoria por 1-2 ante el Sevilla en el Pizjuán solo ratificó el gran estado de forma con el que se fue el equipo de Imanol al parón, con los nombres de Mikel Merino y Brais Méndez destacando sobre el resto.

¿Sus deberes? Seguir siendo un gran candidato para clasificarse para la próxima Champions League debe de ser el gran objetivo, además de competir por volver a ganar la Copa del Rey y estrenarse en la Europa League.

Athletic

El equipo de Ernesto Valverde firmó una gran primera parte de la temporada, marcado por el gran rendimiento de Nico Williams y Oihan Sancet, además de la aparición en forma de goles de Gorka Guruzeta. Los rojiblancos se fueron al parón con una victoria por 3-0 ante el Real Valladolid que reivindica sus grandes virtudes esta temporada: son el tercer equipo que más goles ha marcado en el torneo. Un inicio que no tantos esperaban de los leones.

¿Sus deberes? Mantenerse en los puestos de Europa ya sería todo un éxito tras cinco años alejado de las competiciones europeas. La Copa del Rey es también un objetivo más que delicioso para un equipo acostumbrado a grandes citas coperas.

Atlético de Madrid

Si hay una palabra que describe el primer tramo de temporada del Atlético de Madrid, esa es caótico. Con la suplencia de Joao Félix como uno de los grandes temas en la actualidad rojiblanca y el futuro de Simeone en el aire, el cuadro colchonero se quedó fuera de Europa tras una desastrosa fase de grupos de la Champions League. La derrota ante el Mallorca, 1-0, reivindicaba la necesidad que tenían los rojiblancos de que llegase el parón y pensar en otra cosa.

¿Sus deberes? Ante todo, recuperar la regularidad de resultados que tanto ha caracterizado a Simeone como técnico del Atlético. Sin Europa, el segundo tramo del curso debe de ser el de la recuperación. Acabar en puestos de Champions es una obligación.

Reinildo Mandava lucha por el balón con Aleix Vidal.EFE



Real Betis

La derrota por 3-0 ante el Valencia, sin Fekir ni Borja Iglesias antes de irse al parón remarcó lo irregular que ha sido el Betis en este primer tramo de temporada. Brillantes en la Europa League, con primer puesto y victoria en Roma incluida, pero con problemas evidentes fuera de casa en LaLiga. El empate ante el Sevilla, 1-1, fue una oportunidad perdida para haberse ido al parón más arriba en la clasificación, habiendo ganado al eterno rival.

¿Sus deberes? La Europa League es un objetivo más que ambicioso e ilusionante, pero el cuadro bético, acostumbrado estos últimos años a un gran rendimiento y a ganar una Copa del Rey, debe de aspirar a volver a la Champions.

Osasuna

Otro año en el que Jagoba Arrasate y sus pupilos están asomando en lo alto de la tabla de Primera División. La derrota antes del parón ante el Barcelona no empaña lo que ha sido una gran primera parte del año para los rojillos, comandados por un bloque en el que piezas como David García, Aimar Oroz o Chimy Ávila siguen brillando. Viendo el nivel general de sus rivales y la regularidad de Osasuna, este año se pude soñar en El Sadar.

¿Sus deberes? Es difícil señalar Europa como una exigencia, pero es el siguiente paso que les queda a los de Jagoba Arrasate tras una trayectoria ascendente desde Segunda. Lo importante será asegurar la permanencia lo antes posible.

Rayo Vallecano

Por segunda temporada consecutiva, el conjunto de Andoni Iraola está firmando un sensacional arranque de Liga. Firmando registros muy similares a la primera vuelta de la temporada pasada (tiene 22 puntos en la jornada 14, por los 23 del año pasado), los Isi Palazón, Álvaro García y Sergio Camello siguen brillando contra pronóstico. Los pupilos de Iraola se fueron al parón con un empate a cero ante el Celta, pero más importante aún, con una racha de 6 partidos sin perder en Liga, con victoria ante el Madrid incluida.

¿Sus deberes? Lo más importante y lo que estará en la mente de Iraola será no caer en el error del año pasado y mantener el buen rendimiento del inicio de Liga durante todo el campeonato. Europa sería soñar demasiado, por lo que no sufrir en absoluto sería una gran noticia para los vallecanos.

Villarreal

La marcha de Unai Emery ha supuesto un palo para el 'Submarino Amarillo', que no ha mostrado su mejor versión en este primer tramo de la temporada. Quique Setién solo trajo dudas y una racha de cuatro partidos sin ganar que, precisamente, se rompió antes del parón ante el Espanyol. Si bien cumplieron en su grupo de la Conference League, parece insuficiente para una plantilla destinada a jugar la Champions League y que no está consiguiendo ser regular. Tiempo hay para solucionarlo.

¿Sus deberes? Los de Setién son claros: recuperar la confianza en el equipo y, sobre todo, situarse en puestos europeos. La Conference y la Copa del Rey son asignaturas en las que será recomendable sacar una buena nota, pero lo primordial es que el Villarreal juegue competición europea el próximo año.

Valencia

Gattuso no deja indiferente a nadie en Mestalla. El equipo che ha vivido grandes noches en Mestalla, como el triunfo 3-0 ante el Betis, pero no está consiguiendo la regularidad necesaria para meterse en Europa. Rachas como la que vivieron precisamente antes de ganar al Betis, de cinco partidos sin ganar, no ayudan al proyecto del italiano, que por otro lado no eja de tener nombres que brillan mucho como el de Samuel Lino, de los mejores jugadores de la primera parte de la temporada.

¿Sus deberes? No ha habido carbón en Mestalla, pero sí que será necesario un paso más. Si bien es cierto que se está construyendo un proyecto, el gran deber para Gattuso será lograr la regularidad necesaria y seguir sacando partido de una plantilla joven. La Supercopa y la Copa son asignaturas donde se puede sacar una buena nota.





Mallorca

Con la flecha para arriba. Así se fue el Mallorca a un parón que seguro que no querían que llegase. Con Muriqi desatado, la victoria por 1-0 ante el Atlético de Madrid les dejó en el undécimo puesto de la tabla, tras victorias meritorias también ante Valencia y Villarreal. 19 puntos que no significan la salvación para los de Javier Aguirre, pero sí que son una alegría inesperada tras 14 jornadas. Además, son el quinto mejor equipo fuera de casa. 2023 apunta bien para una afición que quiere ilusionarse.

¿Sus deberes? No confiarse con el colchón conseguido será lo principal que pensará Javier Aguirre, además de retomar la buena dinámica con la que se fueron al parón. Si mejoran su reindimiento en Son Moix, estará asegurado.

Valladolid

Con el Zorrilla como fortín, Pacheta ha sacado todo el jugo a un Real Valladolid recién ascendido, y que merece su posición de undécimo clasificado con cierta distancia sobre el descenso. Perdió 3-0 ante el Athletic antes del parón, pero lo compensa con tres victorias seguidas en su estadio con un espectacular Sergio León. Con jugadores reforzadados por el Mundial como El Yamiq o Gonzalo Plata, el Pucela va viento en popa para conseguir la salvación, el gran objetivo del curso.

¿Sus deberes? Poco más se le puede pedir a Pacheta, aunque está claro que deberá de mejorar fuera de casa para asegurarse la salvación. Le falta gol, y sin duda será necesario que Sergio León siga con su gran nivel y que Weissman se sume a la fiesta.

Girona

Las victorias ante Athletic y Elche y el empate en el Bernabéu antes de irse al parón fueron un alivio para el Girona de Michel, que sigue la línea que marcó en Segunda División. Jugadores como Oriol Romeu o Gazzaniga han sido refuerzos necesarios para un equipo difícil de ganar en Montilivi y cuyos partidos prometen goles. El objetivo no es otro que lograr la salvación lo antes posible, y con el estilo efectivo de Michel, están consiguiéndolo por el momento y entreteniendo a la afición.

¿Sus deberes? La pretemporada ha sido positiva, pero la derrota ante el Cacereño en Copa puede hacer daño. Ahora, lo importante pasa por mantener el espíritu competitivo del último tramo antes del Mundial.

Almería

Como los buenos equipos que se salvan, Rubí ha encontrado una fórmula que funciona muy bien en su estadio, el Power Horse Stadium, y que ha llevado a una racha de cuatro victorias seguidas en Almería. Sin embargo, esta contrasta mucho con el rendimiento fuera, donde son el peor equipo del campeonato. Leo Baptistao, El Bilal Touré o Ramazani son nombres que han cumplido arriba, pero sigue siendo un equipo de muchos impulsos y que fuera adolece del mismo mal.

¿Sus deberes? Mejorar el rendimiento fuera de casa puede acabar siendo clave para salvarse, al igual que presentar mayor confianza en los partidos ante equipos grandes.





Getafe

Su derrota en Almería no hizo más que aumentar las dudas existentes alrededor de Quique Sánchez Flores, discutido en la afición azulona con una plantilla que prometía pelear por Europa. Nombres como Luis Milla o Portu llegaron con la ilusión de estar arriba, cosa que no está logrando Quique. Son sin duda el rey del empate, y de ahí no sale un equipo que todavía no da con la tecla para funcionar, ni siquiera con el esquema de tres centrales.

¿Sus deberes? Con o sin Quique, el equipo debe de empezar a sacar resultados y a alejarse del descenso. Conseguir la salvación no parece el único objetivo en el Alfonso Pérez, y más con nombres que han demostrado mucho esta temporada como puede ser el de Enes Ünal.



Espanyol

Diego Martínez no está viviendo su mejor etapa en Primera División. Cinco partidos sin ganar, incluyendo la derrota en casa ante el Villarreal, marcaron la mala dinámica de un Espanyol que no despega y que ojea los puestos de descenso con temor. La marcha de Vicente Moreno y Rufete sigue presente en la mente de los aficionados pericos, que solo han vivido un triunfo en su estadio en siete partidos. El mercado de invierno puede ser su salvación, además de un parón que les ha venido de perlas.

¿Sus deberes? Diego Martínez debe de mejorar el aspecto defensivo, en concreto, la portería, donde Lecomte no ha mostrado ninguna garantía y los fallos han afectado a Álvaro.

Celta

Ocho jornadas sin ganar y ya sin el Chacho Coudet, el empate a cero contra el Rayo con el que se fueron al parón supuso el segundo partido de Carlos Carvahal en el banquillo celeste. Hay muchas cosas a mejorar, entre las que se encuentra la defensa: son el segundo equipo más goleado de LaLiga. Iago Aspas ha seguido en una versión óptima a pesar de no poder jugar todos los minutos, pero eso no basta para un Celta que ve cerca los puestos de descenso.

¿Sus deberes? Carvahal tiene tiempo para implantar su idea y sea es la mejor noticia. Su gran deber será que esta idea funcione y consiga subir puestos al Celta.





Sevilla

Con los líos entre Pepe Castro y Del Nido presentes, el Sevilla es un caos ahora mismo. Parece mentira decirlo, pero el Sánchez Pizjuán no ha vivido todavía ninguna victoria esta temporada de su equipo. Sampaoli no estaba logrando el efecto deseado, y pese a pelearlo, se fueron al parón con una derrota durísima ante la Real. Ya sin Isco y con incorporaciones en mente, Monchi tiene la misión, quien lo diría, de idear una nueva plantilla que no solo salve al Sevilla, sino que sea capaz de competir en la Europa League.

¿Sus deberes? Ganar en el Pizjuán se antoja más necesario que nunca para empezar la remontada. Todavía se puede pensar en hacer una temporada salvable, pero Sampaoli debe de dar con la tecla ya.



Cádiz

La pretemporada ha sido más que positiva para el Cádiz y sus resultados antes del parón invitaron al optimismo, con una derrota digna en el Bernabéu, una gran victoria ante el Atlético y un empate meritorio en Getafe. Además, desde la dirección deportiva ya se están poniendo manos a la obra, con la llegada ya anunciada de Youba Diarra y con el retorno de cesión de Raúl Parra por la lesión de Joseba Zaldúa. Sergio será discutido, pero sigue tratando de convencer a los suyos de su plan.

¿Sus deberes? Cuando falta gol y falta defensa, es difícil competir bien, y eso lo sabe Sergio. Acertar con el mercado de invierno y seguir con la dinámica con la que se fueron al parón puede ser la clave.



Elche

El Elche mira esta segunda parte de la temporada como quien mira el sorteo de Navidad: con esperanzas de que le toque el Gordo, sabiendo que será muy, muy difícil. Tres derrotas antes de irse al parón, Pablo Machín ha podido trabajar en este mes tratando de averiguar cómo lograr el milagro. Reforzar la defensa con un central o dos pasa por ser la primera prioridad, pero la salvación está a ocho puntos. Un milagro es decir poco.

¿Sus deberes? Acertar en el mercado invernal y que Pablo Machín acierte a la vez. No queda otra.