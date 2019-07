Vitolo: "Tengo mucho fútbol todavía por delante y quiero dárselo al Atlético"

Víctor Machín, 'Vitolo', extremo del Atlético de Madrid, dijo este martes que ni el entrenador Diego Simeone ni el club le han dicho nada acerca de su futuro, así que, de momento, sigue en el conjunto rojiblanco, con el que no se da por vencido y al que tiene mucho fútbol que darle: "No he hablado con el 'míster', pero de momento no me han dicho nada ni el club ni el 'míster', así que de momento sigo aquí. El día que ellos no quieran que esté me tendré que ir a otro lado, pero, mientras no me digan nada, sigo con ilusión, con ganas y con ganas de demostrar al entrenador que puedo estar aquí", valoró tras el entrenamiento en Orlando.

Autor de dos goles en tres partidos de esta pretemporada y con contrato hasta 2022, Vitolo aún tiene pendiente triunfar en el Atlético. De los 85 encuentros que ha jugado su conjunto en el año y medio que él lleva a las órdenes de Diego Simeone, sólo fue titular en 20 choques, entre ellos apenas siete de los 51 de la pasada campaña. También ha participado en otros 31 duelos con minutos desde el banquillo para un total de 51 en año y medio.

Su gran arranque de pretemporada le hace ser más optimista a un Vitolo que se ve en su mejor momento como colchonero: "Seguramente que sí. Cuando a uno le dan minutos y oportunidades intenta aprovecharlas. Tengo la ilusión de hacerlo bien esta temporada y ojalá que pueda tener minutos para poder demostrar que puedo tener un sitio aquí y sentirme importante", apuntó

Pese a las dudas sobre su continuidad, el jugador canario asegura que seguirá luchando por el puesto de titular: "Eso lo tienen que mirar los periodistas o la afición, que son los que siempre están viendo partidos y demás. Al final, uno lo que quiere es jugar. No me doy por vencido y tengo mucho fútbol que quiero darle, porque, en su día, el Atleti apostó fuerte por mí y ojalá pueda devolver esa confianza que depositaron por mí con buenos minutos y buen juego y que la afición pueda disfrutar de mí", explicó.

A nivel de equipo, el Atlético ha ganado sus tres partidos hasta ahora del verano, uno en los penaltis, contra el Chivas Guadalajara. "Hemos comenzado muy bien la pretemporada. Al final, lo que queremos es coger ritmo, preparar las piernas para luego lo que viene, una temporada que será muy dura y larga. Estamos contentos por eso, pero con los pies en el suelo. Son partidos para coger ritmo y todavía queda mucho", declaró.

En su amistoso precedente, el Atlético venció por 3-7 al Real Madrid en Nueva Jersey: "A pesar de que hicimos un gran partido, creo que siempre hay cosas que mejorar y situaciones en la que el entrenador puede hacer hincapié para ser aún mejores. De cada partido siempre se aprenden cosas", afirmó

Junto a él, estuvo Marcos Llorente que destacó este martes que su equipo está encantado con la exigencia de luchar por todo en cada temporada: "Estamos encantados, nos gusta que nos exijan, dar lo máximo en cada partido, competir cada encuentro y lo vamos a hacer. Estamos trabajando para ello y a luchar por todo", recalcó el futbolista, que también advirtió contra la euforia después del 3-7 en el derbi. Tenemos que ser conscientes de que es un partido de pretemporada, ni de Liga ni de Champions, e hicimos lo que teníamos que hacer, salir a tope", comentó.

El Atlético se impuso después por 3-7 al Real Madrid: "Estamos muy contentos. Es un grandísimo club, el Real Madrid, era un partido de preparación en el que nosotros vamos al cien por cien, igual que en los anteriores y en los que van a venir, para prepararnos lo mejor posible para la Liga. Estamos muy contentos por cómo salió todo, cómo salió el partido, el resultado y el trabajo del equipo", repasó tras el entrenamiento en Orlando.

Pese a la marcha de jugadores de la talla de Lucas, Rodrigo o Griezmann, Llorente aseguró que el grupo mantienen intacta la ambición por luchar por los títulos: "Es cierto que se han ido grandísimos jugadores de aquí, han venido otros jugadores muy buenos, con la misma ilusión y ambición, y no pensamos en otra cosa que en empezar la Liga, el primer partido, y competir todos los partidos", apuntó.