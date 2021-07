Vitolo: "Necesito confianza porque me queda fútbol y quiero demostrarlo"

Vitolo, presentado como nuevo jugador del Getafe

El centrocampista internacional Víctor Machín Pérez, 'Vitolo', que jugará esta temporada en el Getafe cedido por el Atlético de Madrid, declaró que tras varias campañas sin apenas protagonismo quiere ser importante porque le queda fútbol y quiere "demostrarlo" en el club azulón, aunque necesita "confianza".

Vitolo, de 31 años, se formó en la cantera de la UD Las Palmas, club del que salió en 2013 tras tres temporadas en el primer equipo para jugar en el Sevilla, con el que logró 3 Ligas Europa y disputó 177 partidos oficiales.

En 2017 regresó a la UD Las Palmas para jugar unos meses hasta su incorporación al Atlético de Madrid, con el que debutó oficialmente el 20 de enero de 2018 y con el que ganó una Liga, una Supercopa de Europa y una Liga Europa. En sus cuatro temporadas como rojiblanco, Vitolo jugó 101 partidos, 38 como titular, y marcó 7 goles. El club rojiblanco ha ampliado su contrato otras dos temporadas (hasta 2024), antes de cederlo al Getafe.

"Estoy muy ilusionado por jugar en el Getafe. Inicio un camino nuevo y quiero demostrar a la gente que todavía tengo fútbol a los 31 años", dijo Vitolo, que justificó su decisión de llegar al club azulón porque "una de las prioridades era quedarse en Madrid".

"Me gusta esta ciudad y estoy muy a gusto por el tema familiar. Además, el Getafe me daba la oportunidad de jugar y demostrar mi fútbol porque, aunque estaba a gusto en el Atlético, sobre todo por el vestuario que había, era duro entrenar durante la semana y luego no jugar", apuntó el jugador canario.

"En el Getafe puedo tener minutos, mostrar y demostrar mi fútbol", señaló Vitolo, que ya ha hablado con su nuevo técnico, José Miguel González Martín, 'Míchel', que le ha transmitido lo que quiere de él.

"Quiero sentirme importante, tener confianza, que es clave, y este es el club idóneo para hacerlo. Míchel me ha dicho que cree en mi, algo fundamental para un jugador, e incluso me ha comentado que le gustaría que probase en otras posiciones", manifestó.

Pese a pasar de jugar en equipos como el Sevilla y el Atlético de Madrid, que compiten en Europa, Vitolo negó que llegar al Getafe sea un paso atrás en su carrera.

"He estado en grandes clubes como el Sevilla y Atlético de Madrid pero también en equipos humildes como Las Palmas. Vengo con la máxima ilusión. Tengo 31 años, me queda fútbol y vengo a demostrar y a jugar", concluyó

Vitolo, renovado con el Atlético hasta 2024

El Atlético de Madrid desveló este lunes que ha ampliado el contrato de Víctor Machín, 'Vitolo', hasta 2024, dos años más de lo que tenía firmado, antes de cederlo para la próxima temporada al Getafe, según anunció el club rojiblanco en un comunicado publicado en su página web oficial.

"Vitolo ha prolongado su vinculación contractual con nuestro club hasta 2024. De esta manera, el centrocampista canario ha extendido dos años más su contrato con nuestra entidad, a la cual llegó en la campaña 2017-18", explica el Atlético, una vez que el extremo canario terminaba su anterior vínculo al final de esta nueva campaña, en la que jugará a préstamo en el Getafe.

"Desde el club le deseamos la mejor de las suertes en esta nueva etapa profesional", añadió el Atlético, que no ofrece más detalles de la ampliación de contrato del futbolista ni del acuerdo con el Getafe para su cesión.

Vitolo ha disputado 101 encuentros a lo largo de tres años y medio en el Atlético de Madrid, aunque nada más 38 de titular de los 159 que estuvo disponible para el entrenador, Diego Simeone. Ha ganado tres títulos: la Liga 2020-21, la Liga Europa 2017-18 y la Supercopa de Europa de 2018.