Vinicius: "Nunca fui culé, siempre fui del Real Madrid"

Vinicius es una de las estrellas de LaLiga. El brasileño se ha convertido en un futbolista fundamental en el Real Madrid esta temporada y, desde algunos sectores del club blanco, ya están pensando en su ampliación de contrato, que finaliza en 2024. En una entrevista con la periodista Tati Mantovani, en TNT Sports Brasil, el brasileño ha reiterado que su deseo es seguir de blanco.

"Aún no me han dicho nada, mi contrato es hasta 2024 y todavía queda tiempo. Estoy muy tranquilo porque quiero quedarme y no me importa ni cuánto tiempo me amplíen ni cuánto me van a pagar, lo que me importa es la satisfacción de estar en el mejor club del mundo", ha dicho.

Además, el brasileño quiso dejar claro que nunca ha sido del Barcelona, que el Real Madrid fue el club que más se interesó por él y que siempre ha sido merengue.

