Vinicius, delantero brasileño del Real Madrid, celebró la mejoría en la definición tras firmar un doblete ante el Levante que evitó la derrota (3-3) y afirmó que trabaja más aspectos de su juego que el gol.



"Estamos entrenando mucho para hacer desmarques, el mister me lo pidió y Casemiro me puso el balón para hacer gol. El segundo gol ha sido bonito, estoy trabajando para ayudar al equipo", dijo en Movistar+. "Estoy muy contento de empezar bien la liga pero tengo que seguir en esta línea. Voy a seguir trabajando para dar muchas alegrías al Real Madrid. Sigo trabajando no solo la definición, también lo táctico y técnico para ayudar al equipo", añadió.

Vinicius lamentó la falta de concentración para ser remontados por el Levante y estar cerca de la derrota. "Tenemos que volver a hacer segundas partes como estuvimos ante el Alavés, más concentrados y atentos para ganar el partido". "Para el Madrid nunca es bueno un punto, tenemos que seguir mejorando para sumar de tres en tres", sentenció.