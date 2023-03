Vinicius: "No puede ser que sea el jugador al que más faltas le hacen y al que le saquen más amarillas"

El brasileño Vinicius ha pasado por los micrófonos de Movistar tras la victoria de su equipo por 3-1 ante el Espanyol. En sus declaraciones se ha quejado de las amarillas que le muestran los árbitros y de lo poco que se castigan las faltas que recibe él.

"Es un poco difícil siempre tener que hablar de esto, pero cuando es conmigo los árbitros no pitan y no sacan tarjeta para los demás, pero siempre que hago la primera falta me sacan la tarjeta a mí. Es lo que hay. Tengo que intentar mejorar, estar con la cabeza tranquila para jugar y ayudar a mis amigos”, lamentó.

?? #RealMadridEspanyol



?? Vinicius Jr [39] es el jugador del Real Madrid que más faltas ha cometido esta temporada



?? Entra en el TOP 10 de jugadores con más faltas en Liga



?? También es el jugador que más faltas recibe [90] pic.twitter.com/jc8RakwhD0 — Miguel Aguilar (@miguelagui_) March 11, 2023

"No quiero que los árbitros me protejan, quiero que hagan lo correcto y piten las faltas que son para pitar y saquen las tarjetas que son para sacar, pero siempre pasa eso conmigo esta temporada. No puede ser que soy el jugador al que más faltas le hacen y el jugador que más tarjetas tiene. Hay que pensar por qué los árbitros sacan una tarjeta cuando el rival ya me ha hecho 15 faltas en 89 minutos. Mejor que no la saque y tenemos más tiempo para jugar".

"Tres puntos muy importantes. Tenía ganas de volver a ganar, de volver a marcar y ojalá podamos seguir así que el miércoles viene lo más bonito", aseguró sobre el partido ante el Espanyol antes de hablar sobre su gol: "Pude hacer una gran jugada muy parecida a la del Liverpool. La entrenó bastante, pero en los partidos es siempre muy difícil porque tengo dos o tres jugadores encima".

Preguntado por si su equipo aún tenía opciones de ganar LaLiga tras quedarse a seis puntos de un Barcelona que debe visitar al Athletic de Bilbao apunto que "tenemos que seguir peleando hasta el final. El Real Madrid nunca se rinde y vamos a por todo".