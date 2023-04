Vinicius, ofendido por los insultos xenófobos del hincha mallorquinista

El extremo brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr, y el aficionado del Mallorca acusado de insultarle durante el partido liguero que ambos equipos disputaron el pasado 5 de febrero en Son Moix, han declarado este martes ante la jueza instructora del caso, Martina Mora, en los juzgados de Palma.



El hincha investigado, de 20 años, ha llegado este martes al juzgado de Instrucción 3 de Palma de Mallorca, hacia las 9.10 horas, tapado con capucha, mascarilla y gafas de sol. El joven citado a las 10:00 horas ha declarado durante poco más de media hora ante la jueza instructora, donde se ha mostrado arrepentido por los hechos de los que se le acusa y ha reconocido los insultos, según ha adelantado Última Hora Mallorca.

Por su parte, Vinicius, que ha asistido a través de videoconferencia, ha asegurado que no escuchó nada, pero que sí se siente ofendido por los hechos, por lo que no renuncia a ejercer acciones contra el hincha. Además, ha apuntado que ha recibido insultos similares en otros campos y que, el ambiente ese día en el estadio mallorquín no era especialmente crispado ni distinto a otros partidos, según la información del medio balear.

Al finalizar su declaración, escondido bajo una capucha gris y ocultando su rostro con una carpeta rosa, el investigado, acompañado de su abogada de oficio, ha bajado por las escaleras de emergencia y ha salido del edificio judicial por la puerta trasera para evitar a los medios que esperan a las puertas de los juzgados.

La Brigada de Seguridad Ciudadana y la Unidad de Drones de la Policía Nacional inició una investigación en torno a los supuestos insultos racistas hacia el jugador brasileño que se saldó con la identificación del ahora exsocio del equipo bermellón.

El Real Mallorca, que también se ha personado en el caso, expulsó al joven, le ha retirado el carnet durante tres años y prohibido la entrada al estadio Son Moix. También fue multado con 4.000 euros y no puede ingresar en eventos deportivos por 12 meses.

El joven investigado tambiénfue denunciado por LaLigapor insultos racistas contra el nigerianoSamu Chukwueze tras en el partido contra el Villareal del pasado 18 de febrero en Son Moix.