Mª Victoria Pavón, en El Partidazo de COPE: "Me parece mal lo que dijo Valverde, porque es hablar de personas"

Un día después, siguen coleando las reacciones a la polémica del 2-1 del Barcelona ante el Leganés. Las imágenes de Gol han dejado claro que Luis Suárez hace falta a Cuéllar, lo que ha indignado más aún al club madrileño.

Su presidenta, María Victoria Pavón reconoce que, "una vez vistas las imágenes de hoy, vemos que es falta clara. Reconozco que lo que dije ayer, no es propio, pero lo hice defendiendo a mis jugadores".

Se sintió muy sorprendida por el análisis que hizo el técnico del Barça, Ernesto Valverde, en rueda de prensa, dejando entrever que el portero del Leganés hizo teatro ("Lo han atendido un rato, que está muy bien por lo que dirán"): "Me sorprende porque Valverde es bastante prudente, pero me parece mal lo que dijo de Cuéllar porque en este caso no hablamos de jugadas, sino de personas".

Reconoció haber hablado con el futbolista afectado: "No quería hacer declaraciones, por lo que pudiera decir en caliente, pero estaba enfadado porque no se daba importancia a su integridad física".