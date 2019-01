En el vestuario del Oporto dan por hecho el fichaje de Militao por el Madrid

Muchas son las informaciones que unen al jugador brasileño del Oporto, Militao, con el Real Madrid y según ha informado Miguel Ángel Díaz en Deportes, en el vestuario luso dan por hecho la llegada del carioca al club blanco. La claúsula del jugador son 50 millones de euros.

Por otro lado, Melchor Ruiz ha vuelto a señalar que el Real Madrid sigue con la idea de no hacer más fichajes en el mercado de invierno y para el verano el mejor colocado es Hazard. Precisamente el jugador belga concedió una entrevista a France Football donde no ha descartado su fichaje por el club de Chamartín.

"No estoy lejos de la cumbre de mi carrera, eso es seguro. Aunque siempre se puede mejorar, estoy en un momento clave. Vamos a iniciar un gran giro", aseguró el futbolista en una entrevista que este martes publica la revista francesa "France Football".

"Eso no quiere decir", puntualizó, "que vaya a dejar el Chelsea al final de temporada!.

"Siempre he dicho que después de Inglaterra quería descubrir otras cosas. Pero hay cosas que pueden hacer que me quede aquí (...) Tras el Mundial quería irme. Finalmente me quedé y estoy haciendo una de mis mejores temporadas", señaló.

"No creo necesitar algo diferente", agregó el futbolista que, cuando le preguntaron si le gustaría ir al Madrid contestó: "¿Por qué no?".

Hazard negó contactos con el club español y aseguró que, aunque sabe que el extécnico del Madrid Zinedine Zidane le aprecia mucho, su carrera no va a seguir a la del ganador de las tres últimas ediciones de la Liga de Campeones.

El belga reconoció que la Premier es "agotadora" y que "siete años en la liga inglesa son como diez en otro lugar".

Su objetivo en el campo es "disfrutar" y reconoció que no soporta bien las obligaciones defensivas que le imponen los entrenadores.

"He frustrado a todos mis entrenadores (...). Creen que hay que marcar más, que hay que hacer más esto o aquello. Y el siguiente que tenga también lo voy a frustrar", señaló.

Hazard indicó que el pasado Mundial, en el que Bélgica llegó a semifinales, supuso "una nueva dimensión" en su carrera, aunque personalmente estima que se encuentra por debajo del nivel de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

"Me gustaría ser el mejor, pero es imposible porque están esos dos. (Luca) Modric ganó el Balón de Oro pero no es el mejor jugador del mundo porque Messi y Ronaldo están ahí. Cuando lo dejen, será diferente, habrá más sitio", aventuró.

Reconoció que en el pasado Mundial Francia mereció la victoria, pero a su juicio "Bélgica fue el mejor equipo".