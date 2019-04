Velasco Carballo: "No es opinable, no lo dudéis, cuando el VAR ha intervenido es justicia"

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Carlos Velasco Carballo, afirmó que ahora no imagina una sala de videoarbitraje (VAR) "con personas que no sean árbitros" porque deben conocer el reglamento y, según él, haber "pasado por el campo" con la ayuda de este sistema que se ha estrenado este curso 2018-19 en LaLiga Santander.

"Rotundamente no, jamás. No imagino el mundo del VAR con personas ayudando a los árbitros que no sean árbitros. La tecnificación puede llevar al VAR a personas que sean muy buenas en una sala de vídeo, pero que en el campo no sea tan bueno. Para mi es fundamental que el árbitro específico de VAR haya pasado por el terreno de juego. Y que haya sido un árbitro con VAR", indicó en el Congreso de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD) en La Nucía (Alicante).

A su juicio, "no sería bueno un Velasco Carballo en la sala de VAR" porque no tuvo la experiencia de haber arbitrado con la ayuda del asistente. "Undiano decidirá si puede engrosar el núcleo de árbitros recientemente retirados que pasen de estar abajo a estar arriba", aclaró Velasco Carballo, quien "no" se mostró "partidario" de que se hagan públicas las conversaciones entre árbitro y asistente.

El exárbitro aseguró que los colegiados asumen la crítica por sus errores "con naturalidad", pero que lo único que piden es "respeto". "La línea roja es pensar que haya intencionalidad en ese error. Hoy ya no existe el fútbol profesional sin el VAR, pero no podemos parar continuamente el juego porque nos cargamos el fútbol", manifestó.

Aclaró que el VAR "no está para tomar la mejor decisión" en las jugadas "grises" sino para confirmar los errores "claros y manifiestos". "Esto es un 'bebé' que todos pensaban que se iba a cargar el fútbol. España es un referente mundial en el VAR. No es opinable, no lo dudéis. Cuando el VAR ha intervenido es justicia", declaró el presidente del CTA.

Por otro lado, informó de que el 'tiempo efectivo' de juego en España, según datos de Opta, es "menor" que en las ligas del entorno de LaLiga Santander, y que el promedio de descuento es de algo más de 4 minutos en los encuentros en los que interviene el VAR. "Se están descontando 5, 6 y hasta 7 minutos. Este año el tiempo efectivo es 30 segundos menos que el año pasado. Estamos jugando más que hace dos o tres años", subrayó.