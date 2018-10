Valverde, sobre Neymar: "En el futuro todo puede pasar, pero es difícil"

Ernesto Valverde se prepara para recibir al actual líder de LaLiga, el Sevilla, este sábado en el Camp Nou: "El Sevilla está en una buena trayectoria. Para nosotros, el enfrentamiento en la Supercopa es una referencia, aunque pueden cambiar jugadores".

Tiene claro que en los próximos partidos, tendrá que tirar del filiar para completar su cartera de centrales: "Oriol Busquets y Chumi han estado entrenando con nosotros. Tenemos otras alternativas. Puede jugar Busquets, algún lateral derecho de central. Buscaremos soluciones si las necesitamos. Es posible que tengamos que tirar del filial en los próximos partidos", dijo al tiempo que deseó "que Umtiti esté pronto con nosotros".

Tampoco especuló con que puedan venir jugadores en el mercado de invierno: "Cuando llegue el momento, habrá que tomar decisiones. Ahora, tenemos los jugadores que tenemos y los del filial. No me fijo ni pienso en posibles incorporaciones en invierno".

Como tampoco le dio más importancia a una posible vuelta de Neymar: "Cualquier momento es bueno para elucubrar sobre si viene o no Neymar, pero todo son especulaciones. En el futuro todo puede pasar, pero es difícil, ya veremos".

Preguntado por su futuro, respondió con un escueto "No me importa lo que se diga".

Vienen partidos muy importantes, entre ellos el 'clásico' ante el Real Madrid: "Tenemos tres partidos importantes, y es la primera vez desde que estoy aquí que no somos líderes. Estoy con ganas de afrontar esta semana".

Preguntado por los viajes de Gerard Piqué por cuestiones más allá del Barcelona, comentó que son cuestiones que "no me preocupan. Lo que me fastidia de Piqué es que ha tenido una idea genial y no se me ha ocurrido a mí. Estará al 100%", aseguró.

Y sobre la situación en torno al polémico Arturo Vidal, aseguró que "he hablado con él, no voy a comentar en qué términos. Tenemos la idea de solucionar los problemas dentro del vestuario".