Valverde: "Seguiremos el mismo plan con Messi, sólo jugará si está al 100%

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, dijo estar "acostumbrado" a lidiar con los "rumores" que rodean al club en torno al posible regreso de Neymar Junior, una situación que catalogó "de todo menos aburrida", además de avisar de la calidad del Real Betis, su rival este domingo en el Camp Nou con motivo de la segunda jornada de Liga.

Valverde volvió a repetir que no hablaría de jugadores de otros equipos: "¿Neymar? Nuestro club levanta expectación, hay jugadores determinados que también, y poco podemos decir porque pertenece a otro club. Está claro que lo de Neymar es de todo menos aburrido. No puedo decir nada, él juega en el PSG y nosotros nos tendremos que preocupar más del partido de mañana que de otra cosa", indicó.

El técnico extremeño rechazó el hablar de la posible llegada del jugador del PSG: "No hay nada que tenga que comentar públicamente, no quiero hablar demasiado de este tema. Han ocurrido más cosas otros años y al final se hace una bola grande por muchas circunstancias. Sobre todo por lo que rodea al club, pero no quiero comentar nada", indicó el técnico blaugrana.

Además, Valverde tampoco desveló si Lionel Messi jugará unos minutos ante el Betis después de su lesión: "Hay que esperar al entrenamiento, no puedo adelantar nada. No sé si podremos contar con él y si es así, en qué medida. No lo sé. No vamos a forzar, ni se puede variar el plan. Si no está al cien por cien no debemos hacerlo", agregó.

En relación al Betis, el preparador culé puso en aviso a sus jugadores: "Viene un equipo que se espera que esté arriba, tiene argumentos para ello. Ahora con entrenador nuevo, con nuevos aires y con jugadores que vienen a Barcelona a ponerlo difícil. Para nosotros es una obligación conseguir los tres puntos porque tenemos que empezar a sumar", valoró.

Ante la falta de efectivos en la delantera, Valverde no descarta dar minutos a algunos de los canteranos: "Hay posibilidades de que entren en la convocatoria, son los jugadores que tenemos disponibles. Los cuatro jugadores que sumaron más minutos en la delantera el año pasado no están ahora mismo. Quizá Leo, pero de los otros no hay ninguno. Tampoco está Malcom, así que tenemos esos jugadores y vamos a contar con ellos", dijo.

En este sentido, Griezmann será la gran referencia anotadora este domingo: "Está cada día integrándose mejor, lo que queremos es que participe mucho en el juego, si participa y toca balón puede ser decisivo. En san mamés no participó tanto como nos hubiese gustado, pero también está en nuestro debe que nuestros delanteros participen más. Que nuestras posesiones sean más productivas. Él también tiene que buscarse la vida para poder participar", sentenció.

Por otro lado, Valverde fue cuestionado por Gerard Piqué, que cumplirá 500 partidos con el Barça este domingo: "Es un jugador muy importante para nosotros dentro del vestuario y para el club. Pero todo eso lo dejo en un segundo plano porque lo que me centro yo es en su rendimiento en el campo", aseveró.

En cuanto a Vidal, dijo que "todos, no sólo él", deberán estar acostumbrados a quedarse fuera de la lista de convocados porque el fútbol "lo inventaron los ingleses así" y del brasileño espetó que "se habla mucho de él por diferentes razones. Sale de una lesión importante, sale de una rotura del ligamento cruzado y no sabíamos cómo iba a responder", añadió.

De Rafinha, destacó su actitud y compromiso: "Siempre se significa jugando, el año pasado se mantuvo en el equipo y acabó participando. Pero la lesión le hizo dejó de jugar. Ahora está peleando por un puesto igual que los demás. Siempre tiene una gran actitud de cara a la competición", comentó.

Por último, el entrenador del FC Barcelona se refirió a unas palabras de Ramón Catalá, un amigo con quien mantiene muy buena relación. Éste afirmó que el técnico culé lo estaba pasando "muy mal" en el banquillo barcelonista. Valverde no desmintió sus declaraciones: "Ahora no lo estoy pasando muy mal, estoy bastante bien aquí. No sé en qué contexto he podido hablar con él para decir esa frase. Depende del día que te pille, hay días que estás mejor y días que estás peor", finalizó.