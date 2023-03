Valverde: "Es absurdo que nadie vea en el campo una jugada, pero sí alguien con un telescopio"

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, lamentó la anulación del gol de Iñaki Williams a instancias del VAR en el tramo final del partido frente al FC Barcelona porque considera que ese tipo de decisiones "se aleja del fútbol real que conocemos hasta ahora".



"No he visto la jugada, pero es una situación de la que nadie se ha dado cuenta en el campo. Supongo que alguien con una mira telescópica está viendo si el balón le roza en un sitio o en otro. Lógicamente estamos enfadados porque nos empezamos a jugar cosas tangibles y para nosotros suponía mucho", lamentó.



Valverde admitió además que tienen "ciertos problemas para convertir las situaciones de peligro", si bien se mostró satisfecho de que "contra el Madrid, Atlético y Barcelona" han "competido bien".



"Sin embargo tenemos que mejorar esas situaciones de finalización y ser más certeros. La clasificación nos preocupa porque no estamos sumando. No basta con hacer buenos partidos, necesitamos ganar. Estamos compitiendo bien, pero nos hace falta ganar como sea", recalcó.



Por último, Valverde fue cuestionado sobre si, como consecuencia del 'caso Negreira', al Barcelona le "regalaron" los títulos de la temporada 2017-2018, en la que él se sentó en el banquillo azulgrana.



"Estoy pensando.... Ganamos la liga con 14 puntos sobre el segundo y 17-19 sobre el tercero, no me acuerdo. Y la Copa la ganamos con un 5-0 al Sevilla en la final. No creo que hubo mucha discusión sobre quien era el mejor equipo esa temporada", zanjó.