El Valencia no cambia de opinión sobre lo ocurrido con Diakhaby y mantiene su apoyo al jugador

Este viernes, LaLiga emitió el informe donde confirma que no tiene pruebas sobre el supuesto insulto racista de Juan Cala a Mouctar Diakhaby el pasado domingo durante el partido Cádiz-Valencia.

El Valencia confirma que el organismo presidido por Javier Tebas les ha hecho llegar dicho informe y donde les ha explicado la metodología utilizada para esclarecer los hechos.

"Según los vídeos y las pruebas de sonido disponibles, la investigación no puede confirmar “TODAS” las palabras que Diakhaby escuchó en el minuto 28 del partido Cádiz CF-Valencia CF disputado el pasado domingo. Que no se hayan encontrado pruebas no significa que no se produjera ese hecho", señala el Valencia en un comunicado.

COMUNICADO OFICIAL – INFORME DE LALIGA ⤵️ — Valencia CF ������ (@valenciacf) April 9, 2021

Para acabar, "el Valencia CF quiere destacar que LaLiga haya llevado a cabo su propia investigación" aunque el club ché, "en ningún caso cambia su opinión sobre lo que sucedió durante el partido y mantiene su total apoyo a Diakhaby"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y termina su comunicado con el siguiente mensaje: "Nuestro objetivo es ver un cambio, ver una respuesta apropiada a este incidente tan grave, ver movimiento para cambiar las normativas y las actitudes a la hora de hacer frente a este tipo de problemas cada vez que surjan".