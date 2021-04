El Valencia abandona el partido ante el Cádiz por un presunto insulto racista de Cala a Diakhaby

Corría el minuto 29 de partido en el Estadio Ramón de Carranza en el duelo entre el Cádiz y el Valencia, que marchaba con 1-1 en el marcador, cuando se produjo un choque en un balón colgado entre Juan Cala, jugador gaditano y autor del gol de su equipo, y el defensa francés Mouktar Diakhaby, futbolista che.

La jugada siguió con Diakhaby desentendiéndose de lo que ocurría y encarándose con Cala en el centro del campo fuera de si. Fali tuvo que agarrar al central del Valencia que se quejaba de un posible insulto racista, mientras se mostraba muy enfadado. Tras una tangana y después de hablar con su compañero Gabriel Paulista, y ver la tarjeta amarilla, el equipo visitante decidió abandonar el terreno de juego y marcharse al vestuario. Sobre el césped se quedaban varios jugadores del Cádiz, entre ellos el propio Juan Cala con cara de circunstancias.

Lío tremendo.



El Valencia abandona el terreno de juego. Tremendo enfado de Diakhaby. #LaCasadelFútbolpic.twitter.com/V1Rj7IS8us — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) April 4, 2021

Según ha contado Isaac Fouto, si el Valencia no quiere volver al campo ocurrirá lo mismo que sucedió en el Rayo-Albacete suspendido por los insultos de parte de la afición rayista a Roman Zozulya. El árbitro lo pondrá en el acta y luego el Comité de Competición decidirá qué sucede tras comprobar si el insulto existe o no. Si no se puede demostrar lo normal es que se reanude el encuentro. Si existe una prueba de que el jugador ha insultado a su rival se le podría dar por perdido al Cádiz el encuentro.

