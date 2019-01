Valdivieso, en El Partidazo de COPE:"Valverde le dijo a Munir que tenía que dar cabida a jugadores del filial"

Hablamos en El Partidazo de COPE con Francisco Valdivieso, representante de Munir, que no renovará con el Barcelona y se marchará a finales de la temporada: "La jornada del partido contra el Celta, Valverde le dijo que como no se decidía a renovar con el Barça, le daría minutos a otros jugadores". El representante reconoce que Munir lo está pasando mal y afirma que no ha firmado nada con el Sevilla, el club más interesado en su fichaje y al que podría fichar en este mercado de invierno: "Para Munir la temporada está siendo muy difícil. No hay nada firmado con el Sevilla. Es una opción, pero no hay ningún acuerdo. Munir decidió no renovar con el Barça porque quiere jugar. Si se va en enero será porque el Barça lo decida. Munir se llevó el primer desengaño en Tánger, cuando no participó en la Supercopa de España contra el Sevilla"