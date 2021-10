Unzué sorprende a la plantilla de Osasuna y les manda un mensaje: "Cuando no podáis más, acordaos de mí"

Juan Carlos Unzué continúa luchando contra la ELA, enfermedad que le diagnosticaron hace unos años y que le mantiene en una silla de ruedas. A pesar de ello, el exentrenador del Barcelona continúa demostrando que es un ejemplo de vida y de superación en cada acto en el que aparece. Este sábado ha visitado a la plantilla del Club Atlético Osasuna para transmitirles un mensaje antes de comenzar su último entrenamiento.

"Si en algún momento tenéis una debilidad, hacédselo saber a alguien", ha comenzado diciendo Unzué. "Yo lo que transmito es que, a pesar de las dificultades, hay muchos motivos para disfrutar de la vida. Os quiero transmitir dos sugerencias, una petición y un deseo. La primera sugerencia es que quiero animaros a que, si tenéis un problema importante, que se lo hagáis saber a alguien. Todos tenemos alguien de confianza a quien poder decirle que tenéis un problema. Si no te quejas, ¿cómo te van a ayudar? ", ha proseguido.

"La segunda sugerencia que quiero haceros es que seáis valientes y atrevidos. Y os lo puedo decir por mi experiencia personal. Me da tranquilidad el hecho de poder mirar atrás y ver que las ilusiones que tenía las he cumplido", ha añadido. "¿La petición? Os diría que el día que aparezca una derrota o tengáis la sensación de que no podéis más, que os acordéis de mí. Hace cuatro días estaba jugando y hoy estoy en una silla de ruedas. Que eso os haga decir, soy un privilegiado", ha contado.

Además, Unzué también ha querido cerrar su mensaje con un deseo. "Que salgáis ahora a entrenar como si fuera el mejor entrenamiento del mundo, porque es el que tenemos garantizado. El de mañana no sabemos si llegará", ha concretado.

