Umtiti: "Lo que viví en Barcelona fueron cuatro años de prisión"

Samuel Umtiti no llegó a triunfar en Barcelona. El central francés llegó con muchas expectativas entre la afición culé, pero acabó decepcionando a la parroquia blaugrana tras varias temporadas en los cuales, incluso, llegó a dejar de jugar y de tener minutos. El campeón del mundo en 2018 con Francia llegó a tener que salir del Barcelona como cedido en este pasado mercado de verano, tras estar dos temporadas casi sin jugar.

El central francés llegó al Lecce, equipo italiano en el que ha vuelto a tener protagonismo y en el que ha llegado a jugar 23 partidos de Serie A. Desde Italia, Umtiti ha recordado, en una entrevista con el Canal+ francés, lo que fue una "pesadilla" para él, como fue su paso por Barcelona entre 2016 y 2022, aunque todavía siga siendo propiedad de los culés.

"Lo único que quería era sentirme apreciado, útil, respetado. Pasé cuatro años en Barcelona en prisión, no solo a nivel deportivo, sino en la viida cotidiana", señaló el defensa del Lecce en la entrevista, en la que añade que ahora se siente genial en Italia.

"Al principio, después de mi mudanza a España, me sentí apreciado, jugué a un gran nivel. Entonces empecé a sentir desconfianza, me sentí mal, me di cuenta de que ya nadie creía en mí. En Salento (Lecce) he vuelto a encontrar mi sonrisa y estoy agradecido con eso. Me encantaq el idioma, la comida, la moda...", dice Umtiti, que apunta a que se quedará en la Serie A tras el verano. Un jugador recordado en el Barcelona por lo malo, y que no guarda buen recuerdo de su paso por Can Barça.