Tremenda bronca de Bordalás con un periodista: "A este señor no le respondo"

El entrenador del Valencia, José Bordalás, protagonizó este viernes su rueda de prensa más tensa desde que es técnico del club de Mestalla, una comparecencia en la que intercambió discrepancias, se mostró cortante, se negó a contestar a una pregunta y mantuvo una discusión con un periodista ya fuera de la sala de prensa.

El técnico alicantino interrumpió una primera pregunta sobre si tenía claro el portero titular para jugar en Mallorca. “Yo lo tengo todo muy claro”, contestó. A la cuestión sobre si el tono de su rueda de prensa posterior al encuentro ante el Barcelona fue más crítico que el que tuvieron los jugadores tras ese mismo encuentro, respondió: “Eso es una percepción suya”.

Aquí, el fragmento del cabreo de Bordalás con el compañero de la Cadena SER en la rueda de prensa de hoy previa al partido de Mallorca. pic.twitter.com/eaTJYVwzq1 — Juanma Romero (@juanmaromerodm) February 25, 2022

Finalmente, a la pregunta de si, puesto que asegura tener claro el motivo por el que el Valencia recibe tantos goles, podía estar fallando cómo transmite a los jugadores su "diagnóstico", Bordalás indicó: “Yo no soy un mecánico, yo no hago diagnósticos. Yo soy un entrenador de fútbol. Eso lo hará usted como periodista o como aficionado”. Cuando el periodista le pidió que le dejara acabar la pregunta, el entrenador le dijo que eran muy largas y le pidió brevedad.

“Si me responde y no sale por peteneras…”, le dijo el reportero. “Yo no le respondo a este señor. No me hable en ese tono. ¿Peteneras?, ¿eso que es?”, se preguntó el técnico, quien se negó a contestar y pidió que se pasara el turno.

Tras acabar la rueda de prensa, ya fuera de la sala de prensa, el periodista le afeó a Bordalás que no le hubiera dejado acabar la pregunta ni le hubiera contestado y el entrenador, en un intercambio de reproches, le aseguró que le había faltado el respeto.