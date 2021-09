Toni Kroos: "¿Mbappé? Los grandes jugadores tienen que estar en el Real Madrid, y él es uno de ellos"

Toni Kroos ha concedido una entrevista a Goal donde analiza la actualidad del conjunto blanco. En la segunda parte de esta charla, el centrocampista ha valorado la posible llegada de Mbappé. "Me habría gustado que viniera, pero no ha venido. Sabemos que el Madrid le quería y no lo consiguió. Los grandes jugadores tienen que estar en el Real Madrid y él es uno de ellos", ha dicho.

Ante la negativa del conjunto parisino a vender al futbolista, el Real Madrid terminó fichando a Eduardo Camavinga. El francés ha asombrado en sus primeros partidos, algo que también ha valorado Kroos. "Hasta ahora ha estado muy bien, aunque aún tenemos que darle tiempo", ha comentado.

Además, sobre la salida de otro francés, Zinedine Zidane, del equipo, el alemán ha desvelado que aún no ha vuelto a hablar con él. "Como le conozco, sé que quiere desconectar del fútbol de momento y dedicarle tiempo a la familia. Algún día volveremos a hablar seguro", ha contado.

