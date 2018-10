Tito, en Deportes COPE: "Me gustaría que un mal año del Levante sea acabar decimosegundo"

Tito, director deportivo del Levante repasó este miércoles en COPE Valencia el inicio del equipo. Aunque acaba contrato en 2019, piensa en un futuro Levante "mucho más sólido" en Primera. Tito defiende sus fichajes del verano, no echa de menos a Lerma y se muestra cada día más contento por su apuesta por Paco López en marzo pasado.

El cambio de sistema del equipo y la reacción a la crisis

El equipo se he levantado de una situación negativa en cuanto a resultados y de unas ciertas sensaciones regulares en Valladolid y estamos otra vez en esa dinámica de generar cosas positivas. Parecía que su sistema 1-4-4-2 era intocable, pero los entrenadores tienen que tener mecanismos para hacer cambios tácticos durante el partido. Creo que Paco es inteligente, domina diferentes sistemas y esa riqueza se la veo. Él ve que el equipo no está equilibrado y considera que reforzando con tres centrales y tres centrocampistas ese bloque central lo arma con más seguridad y luego está el acierto de los jugadores. El vestuario es bestial y está comprometido.

La apuesta por Paco López

Fue una sorpresa la posibilidad de tener a Paco López en nuestro filal tras haber bajado a Tercera. Conseguimos que estuviera con nosotros y esa conversación diaria con él cuando estaba en el filial veía en Paco un entrenador que injustamente no había estado en Segunda y que tiene un nivel de contenido para estar en la elite. Yo sabía que era la persona ideal, para mí no era lo más cómodo pero era quien podía sacar el mejor rendimiento a nuestros jugadores. La decisión fue muy fácil.

¿Hay sustituto de Lerma en la plantilla?

Un Lerma no lo vamos a tener, pero tenemos un centro del campo equilibrado. Un Cristiano Ronaldo no lo va a tener el Real Madrid, Messi cuando no esté... Todos tenemos que aceptar esa posibilidad de vender a Lerma. Ha sido un acto de responsabilidad e ingresar tanto dinero. Desde mi punto de vista tenemos un centro del campo equilibrado

Boateng ha pasado de ser un fichaje en entredicho a ser hoy un jugador fundamental

Con datos su inicio el año pasado no fue para nuestros delanteros. Nosotros vimos el año pasado un delantero que podíamos fichar y que no había explotado todavía. No podíamos gastar dinero porque no lo teníamos. Sabíamos que Boateng podía explotar sus condiciones en este club. Él quiere ser un delantero 'top' y creo que lo va a conseguir. He escuchado decir que Boateng era muy malo, que no entendía a nivel táctico, pero Boateng no es tonto. Le dices lo que quieres de él y te lo hace.

Los nuevos fichajes no han rendido todavía, ¿puede ocurrir como la pasada temporada y que acaben con un buen rendimiento?

Es una situación que repite año a año. Este año es la primera vez que el Levante puede acceder a esos fichajes, pero si no llegamos a vender a Lerma no podríamos haber hecho algunos fichajes. El análisis de los jugadores hay que hacerlos el 20 de mayo, como dije el año pasado. Por supuesto que hubo errores porque nadie es infalible, ni siquiera Monchi. Hemos trabajado con responsabilidad. Hay jugadores como Prcic que ya están entrando en el once y a mi me da igual quien juegue, yo quiero que todos se sientan importantes.

Acaba contrato en junio de 2019 y el presidente Quico Catalán dijo en COPE que habría que esperar a final de año para tomar una decisión

Hay que respetar al presidente que me firma hace dos años. Siempre voy a estar agradecido al Levante. Me dieron la oportunidad de dirigir a un gran club. El presidente ha tomado la decisión de continuar y adelantar las elecciones y creo que va a ser bueno para el Levante que siga Quico. Yo los tiempos del club no los voy a manejar. Tanto si es para seguir como para no continuar sí que me gustaría que hubiera unos tiempos donde yo me sienta con la libertad para hablar con otros clubes o no.

¿Siente Tito que tiene cosas por hacer en el Levante?

Tengo una visión de futuro en la que me gustaría ver un Levante mucho más sólido. El objetivo del Levante casi siempre será la permanencia pero me gustaría que un mal año del equipo sea acabar décimo segundo. El proyecto que me plantearon era ascender a Primera, permanencer y consolidar al equipo en Primera división. Yo voy a ser una persona leal. No me he planteado en qué fecha voy a buscar opciones que no sean las del Levante. Soy muy feliz, sinceramente.