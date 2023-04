Tebas, tras la Asamblea de LaLiga: "Las explicaciones de Laporta no son suficientes"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha comparecido en la rueda de prensa posterior a la Asamblea Extraordinaria con los 42 clubes que componen la Primera y la Segunda División, con el 'caso Negreira' y la recientes explicaciones de Joan Laporta, presidente del Barcelona, todavía vigentes. En opinión de Tebas, las explicaciones que ha dado Laporta al resto de clubes no han sido convincentes.

"Las palabras de Laporta han sido lo mismo que la rueda de prensa, yo personalmente le he dicho que no ha dado las explicaciones. La explicación es inentendible, no son suficientes las explicaciones. Tantos años pagando a los árbitros y no ha aclarado nada", señaló Javier Tebas en la comparecencia.

"Él considera que estaba lo suficientemente claro, hemos considerado que no era así. Ha desviado la atención y no aportaba absolutamente nada. Intento mantener una buena relación. Con el Barça ha habido comunicación, tal vez no con Laporta. El que tenía que llamar eres tú. La irregularidad es tuya, no de los demás", añadió Tebas al respecto.

En su opinión, el Barça "no llegó" a comprar a los árbitros, pero sí que hay conducta punible: "LaLiga no puede mirar a otro lado en estos temas, se habla de presunción de inocencia. Lo dije en el foro de La Vanguardia: yo no creo que el Barcelona comprase árbitros. Lo que creemos es que esos pagos, al menos, querían influir en algo. Solo intentar influir puede ser conducta punible. La conducta es muy grave y eso se debe de aclarar, y no está aclarado".

"Es necesario cambiar el modelo con los árbitros"

Asimismo, el presidente de LaLiga ha desmentido que se planteasen pedir que se rebaje el salario de los árbitros, y ha revelado que ha pedido que se investigue también al hijo de Enríquez Negreira. "Lo hemos pedido porque hay indicios, cenaba con los árbitros entre otras cosas. Creemos que debe de estar como investigado", aclaró Tebas.

Sobre la creciente crispación que los árbitros vienen sintiendo, como aclararon en un comunicado, Tebas ha abogado por el modelo de un órgano independiente, como ocurre en la Premier y la Bundesliga: "No es verdad que la Liga quiera competencias sobre los árbitros. Lo que sí, hemos preguntado respecto a cómo tiene que ser la organización arbitral. Y una amplia mayoría ha pedido que sea como el fútbol inglés. Somos conscientes de que hace falta acuerdo con la Federación, pero no está prohibido por FIFA ni UEFA. La Bundesliga también lo hizo. Queremos también dar cabida al mundo de los jugadores".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Al respecto de la violencia, tras el caso de la agresión de un árbitro en Ceuta, Tebas asegura que, en su opinión, no hay causa-efecto en este sentido, aunque recordó lo ocurrido cuando empezó la polémica por el asunto de Enríquez Negreira. "Cuando surgió el caso Negreira, nosotros mismos mandamos una circular a los árbitros porque había una crispación con los billetes y demás. Queremos proteger al colectivo arbitral, ver cuál debe de ser el camino", señaló el mandatario de LaLiga.

Además, los clubes han incidido en que el problema con los árbitros es un asunto "de criterio". "Creen que es un tema de criterios, y de que el árbitro de VAR se convierte en persona muy importante en los partidos. El que la interpreta no es el de campo, es el del VAR", espetó Tebas.