Tebas, al Fuenlabrada: "El único responsable de viajar a A Coruña soy yo; el fútbol os debe una"

LaLiga ha emitido a primera hora de la tarde de este domingo un comunicado ha mostrado"su absoluto agradecimiento ante la generosidad deportiva demostrada por el CF Fuenlabrada con su disposición a acogerse al principio pro-competitione y acatar la decisión elegida por LaLiga entre las dos soluciones propuestas por el Club: esperar para disputar el encuentro a la recuperación de los jugadores o suspender el partido definitivamente" e informando que "LaLiga comunicará a la RFEF que el Elche CF será el equipo que jugará los playoff de ascenso a LaLiga Santander".

Poco tiempo después, el presidente de LaLiga,Javier Tebas, quiso también dar las gracias al club madrileño a través de las redes sociales y asume que la culpa de su viaje a A Coruña fue suya.

Queridos directivos, jugadores, técnicos, empleados...del @CFuenlabradaSAD , seguisteis todas las instrucciones que os dió @laliga, el único responsable de viajar a A Coruña, soy yo, quién tomo esa decision. NADIE más.

EL FUTBOL OS DEBE UNA. Ánimo, está oportunidad llegará. pic.twitter.com/0gkJRLbl5K — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) July 26, 2020

Antes de ese comunicado de LaLiga, el Fuenlabrada informaba que "En caso de que las instituciones deportivas autorizadas no consideren viable, en tiempo y forma, la disputa del partido, el CF Fuenlabrada acatará la decisión que tomen las mismas".

Tras el citado comunicado de LaLiga, el equipo madrileño emitió otro comunicado aclarando su postura: "El Fuenlabrada NO “renuncia” a jugar el partido ante RC Deportivo. El hecho de que en el anterior comunicado anunciáramos que acataríamos la decisión, no significa que la misma no deba estar tomada por todos los órganos competentes y fundamentada en informes objetivos".

Esa propuesta de LaLiga tiene que ser aceptada por la RFEF y por su Comité de Competición para que salga adelante o no.