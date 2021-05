Tebas: "A Florentino Pérez nunca se le ganan los pulsos, parece mentira que no lo conozcáis"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha estado esta mañana en un acto en Los Desayunos de Europa Press donde ha analizado la situación actual de la competición, tanto deportiva como económica y también ha hablado del proyecto de la Superliga.

Durante la presentación de ese nuevo proyecto deportivo, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, aseguró que el fútbol se iría a la ruina en tres años, sin embargo, el presidente Javier Tebas ha negado que eso vaya a ocurrir "ni mucho menos".

Volvió a dejar claro que "el proyecto de Superliga ha fracasado, está muerto" y preguntado sobre si esto ha servido para ganar la batalla a Florentino Pérez, Tebas ha apuntado que "nunca se le gana un pulso a Florentino, parece mentira que no lo conozcáis". "No es un pulso contra Florentino, ese es el error, es que lo que presenta es otra industria del fútbol que pone en peligro la actual y no lo puedo permitir", advirtió

El presidente de la patronal del fútbol reconoce que "cuando Florentino Pérez dijo que la Superliga iba a salvar el fútbol no me salió una carcajada, pero me dio mucha pena" además de recalcar que Infantino está detrás de todo este movimiento.

Sobre una posible sanción a los clubes implicados, aseguró este miércoles que la UEFA "debe tomar una decisión en virtud de sus estatutos" contra los doce clubes que firmaron la Superliga y que "no puede quedar pasiva" con lo sucedido, y opinó que "la mayor sanción" que han podido recibir es "la contestación social" al proyecto que hubo en todos los países.

"No conozco la normativa de la UEFA y tampoco conozco exactamente lo que se firma cuando los clubes se adhieren a sus competiciones. Los 12 que firmaron pertenecían a la ECA, que es un organismo de UEFA, y Andrea Agnelli era miembro del Comité Ejecutivo de UEFA. Yo respeto la autoría de UEFA y debe tomar una decisión en virtud de sus estatutos, tiene buenos abogados y lo que haga será con base jurídica suficiente"

Tebas: "No sé si fue mano lo de Militao"

Como no podía ser de otra manera, Tebas fue preguntado por la polémica de la semana y el penalti contra el Real Madrid por una mano de Militao.

Tebas reconoce que no sabe si fue mano o no y señala que sigue siendo defensor del VAR aunque "puedo entender a Zidane o al Real Madrid" porque "el tema de las manos ha generado mucha desazón" y añade "hay que darle una vuelta al tema del VAR. Tenemos que ir hacia una especialización de los árbitros".

Tebas: "Debería haber público en los estadios si se actúa coherentemente"

Otro tema de actualidad es el público en los estadios para está recta final de temporada. Tebas vuelve a incidir que para él debería de haber aficionados en las dos últimas jornadas.