Tebas: “Ese formato de Copa del Rey ya existió y fracasó; hubo una final Mallorca - Recreativo”

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se ha mostrado "preocupado" por la posible creación de una Superliga europea, lo que "sin duda" pondría "en peligro la industria del fútbol europeo" y la propia LaLiga, además de confirmar que la próxima temporada seguirá habiendo partido los lunes y rechazar el futuro formato de la Copa del Rey porque "ya existió y fracasó". "Estoy preocupado. Se está hablando de un proyecto a partir de 2024. Cambian el ADN -de la 'Champions'-, las ligas nacionales eran la fase previa para clasificarte para la gran competición europea; era un tema muy exclusivo, con 13 partidos. Ahora no será así, y solo cuatro equipos de toda Europa accederían vía su liga en toda Europa", señaló en el programa 'El Golazo de la Mañana' de GOL, donde explicó que su preocupación está en "un 7 u 8" sobre 10. Por ello, también considera que LaLiga española corre peligro. "Sí, sin duda", dijo de manera contundente. "Se está cambiando el formato de la industria del fútbol europeo y van a ponerla en peligro, todo el mundo ve el peligro", apuntó. Además, el máximo mandatario de LaLiga señaló que la UEFA, "que es una institución que debería organizar todo el fútbol europeo", se está convirtiendo "en un organizador de competiciones de clubes". "Llevamos trabajando desde hace un año con este problema. Nos hemos preocupado de saber lo que se estaba cociendo en los grandes clubes de Europa. La ECA (Asociación de Clubes Europeos) la dominan diez, entre ellos dos equipos españoles como son el FC Barcelona y el Real Madrid; el resto se dejan llevar", manifestó. Por ello, considera que una institución como la UEFA "no puede hacer una competición como esta, que afecte a todas las ligas nacionales". "Queremos convencer a las instituciones y a las federaciones de que esto no puede ser así. El presidente de la Federación Francesa ha sido clarísimo, ha dicho que él no dará la licencia para competir en esa competición a ningún club francés; el presidente de la italiana ha ido en una línea similar hace quince días. De la española no sabemos qué opina al respecto", subrayó.

"EL FORMATO DE COPA DEL REY YA EXISTIÓ HACE AÑOS Y FRACASÓ"

Por otra parte, Tebas criticó el formato de Copa del Rey a un partido que entrará en vigor a partir del próximo curso, aunque respeta la decisión, asegurando que es competencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y que ahí no pueden "entrar". "Este formato ya existió hace años y fracasó; fue la famosa final de Copa del Rey Recreativo-Mallorca. No es que esté ni a favor ni en contra, pero eso ya había fracasado", comentó. "Si había que buscar un nuevo formato había que haberse estrujado intelectualmente un poco más. También hay que pensar que en el formato actual los clubes se esforzaron mucho y hemos visto desde octavos una gran competición", afirmó. "Es una decisión de la Federación, nuestros equipos participarán en ese formato y ya está. A lo mejor, para intentar que tuviese un valor audiovisual algo mayor, esa jornada que juegan todos el 5 de diciembre la hubiese desdoblado entre la semana de antes y la de después", continuó.

"LA RFEF NO SE HA OPUESTO A QUE HAYA PARTIDO LOS LUNES"

Además, fue muy contundente a la hora de confirmar que la próxima temporada habrá partido de Liga los lunes. "Sí, claro. El Real Decreto de televisión establece que nosotros podemos hacerlo; además, ha salido del concurso de los derechos audiovisuales en España, que se han adjudicado entre Mediapro y Telefónica por 1.200 millones de euros, que hay partido los lunes; en más de 70 países, lo mismo", expuso. En este sentido, aseguró que la RFEF no se ha opuesto a ello, a pesar de las numerosas declaraciones de su presidente, Luis Rubiales, señalando que no habría encuentros los lunes. "En el concurso ha estado la Federación y no ha dicho nada en contra. Como institución no se ha opuesto a que haya partido los lunes, lo que pasa es que va a ser otro formato. El partido en abierto no va a ir los lunes, nos va a permitir mejorar la calidad de ese partido; y yo me comprometo, además, a que ningún club esté más de dos partidos un lunes jugando en casa", dijo. Así, todos o casi todos los equipos de Primera pasarán por ese horario. "Equipos de más nivel van a jugar en lunes, como pasa en la Premier, que tiene 24 lunes. Yo creo que no vamos a llegar a 24 lunes, pero que estaremos en 22, y que habrá partidos de nivel importante que se jugarán los lunes", añadió. Sobre los desencuentros entre LaLiga y la RFEF, remarcó que se deben a que el organismo federativo se inmiscuye en competencias de LaLiga. "Los que vamos por el carril correcto somos nosotros. A Ángel María Villar no se le ocurriría cambiarse de carril y ponerse en el nuestro, en temas de organización de competición, horarios o sponsor", advirtió, subrayando que la actual RFEF sí lo ha hecho. En otro orden de cosas, Tebas destacó que la valoración del VAR esta temporada es "de notable alto". "Tenemos que mejorar ciertos aspectos. Como presidente de LaLiga, estoy preocupado por la desazón de muchos presidentes. Quico Catalán (presidente del Levante) salva este domingo la categoría prácticamente por el VAR, pero ha tenido una desazón durante toda la temporada", desveló. "Si hacemos un análisis, el comportamiento del VAR en las últimas jornadas ha sido diferente. Ha habido más intervencionismo, han ido más a la cámara... Todo eso hay que corregirlo de cara a la próxima temporada. Con un elemento que es de justicia tenemos que apuntar a 10; cuando apuntamos a 7, hay un 30% en el que se habrá hecho injusticia", manifestó, antes de señalar que no es "optimista con el futuro del fútbol femenino" y su cambio en el modelo de competición.