Tebas: "No hemos dejado fichar jugadores al Barça en invierno, y el verano que viene tampoco podrá"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, negó que envidien a la Premier League y, aunque reconoció que el campeonato inglés "es el mejor producto del mundo", enumeró las diferencias con ella, incidiendo en el mayor mercado que abarca: "No, no, no estoy celoso de la Premier League. A nivel comercial es el mejor producto del mundo y para la liga es muy difícil estar al mismo nivel por las diferencias entre ambos países", admitió Tebas este jueves en el Foro de deporte y negocio organizado por el Financial Times en Londres.

Javier Tebas durante una gala de LaLiga.





"Tenéis más de 70 millones habitantes, nosotros 50. Además de los países de los Commonwealth. Es imposible compararse". "Hemos aprendido de la Premier, en términos de derechos televisivos. Aspiramos a estar a su nivel, claro, es lo que intentamos, pero no, no tenemos envidia, porque también hay elementos que no se han hecho bien, como permitir a los dueños invertir a pérdidas, que es algo que hay que reducir y que no tiene sentido", reconoció el presidente de la Liga.

Por otro lado, se ha manifestado de manera muy directa sobre la situación económica del Barça. "Este invierno el Barça no ha podido fichar jugadores, no les hemos dejado. Y en verano tampoco van a poder fichar jugadores. Joan Laporta me va a llamar enfadado. No podemos mirar a otro lado con el Barcelona. Es muy importante para LaLiga, pero si miramos para otro lado, sería un error. Es lo que siento", explicó el presidente de LaLiga.

Preguntado por el espectacular gasto de los equipos ingleses en el pasado mercado invernal, con clubes como el Chelsea dejándose más de 330 millones de euros, Tebas afirmó que "si estás constamente perdiendo dinero introduces inflación y afectas al resto de equipos de Europa". "Quizás el Real Madrid pueda gastar lo mismo que un equipo de la Premier, pero el Barcelona no, y el Madrid no lo hace y no aumenta la inflación".

Tebas también fue recordado por los tiempos en los que era el Real Madrid el que de dejaba millonadas para crear una plantilla de 'galácticos': "Ni lo echo de menos ni lo quiero. No quiero que el Real Madrid compre lo que quiera con facilidad. Tenemos que adaptarnos a la situación de la industria hoy. Queremos una competición equilibrada".