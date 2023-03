Tebas: "De un descenso del Barça nos recuperaríamos, del daño reputacional no"

El 'caso Negreira' sigue dando de qué hablar, en una denuncia que el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ya ha admitido a trámite. Una de las personas que más se han expresado al respecto ha sido el presidente de LaLiga, Javier Tebas, el cual se ha vuelto a pronunciar.

Lo ha hecho en un foro del diario 'La Vanguardia', llamado Defensa del ecosistema del fútbol europeo, y se ha referido a un posible descenso del equipo azulgrana. "Si no hubiesen prescrito los hechos, podría haber sido una multa elevada, descenso, expulsión... tendría seguro consecuencias deportivas. Ahora puede tener consecuencias deportivas. Pero no creo que haya comprado árbitros ni pongo en duda el sextete. Y ojo: la UEFA sí puede castigar. A corto plazo nadie va a descender al Barça, pero es un problema reputacional y LaLiga no puede mirar a otro lado", ha dicho Tebas.

"El daño reputacional al Barça, y a LaLiga, es tremendo, muy triste y desagradable. El Barça es uno de los clubes más importantes de la competición, pero esconderse no es la solución. Ni esconderse ni ir de víctimas. Hay que dar explicaciones a los socios. Por fuera me dicen que si no hacemos nada por evitar estas cosas", añadió el presidente de LaLiga.

Además, ha revelado que no se habla con el presidente del Barcelona, Joan Laporta, desde noviembre: "No es el momento de tener una conversació, hay excesivo ruido pero no se puede ir de víctimas. Hay que tratar este momento como un momento de mayor crisis reputacional"

Por último, ha criticado las declaraciones de Piqué sobre este asunto. "Parece que sabe cómo se compran los árbitros, es muy listo. Me sorprendió, hay que tener cuidado con cómo se dicen las cosas", ha dicho el mandatario.