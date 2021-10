Tebas: "No es culpa nuestra que Messi no haya renovado su contrato"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró con rotundidad que la culpa de que Messi haya abandonado el Barcelona y el fútbol español no es suya, sino de la gestión económica del conjunto culé, además de sugerir más control financiero y "medidas sostenibles" a Ligue 1 francesa y a la Serie A italiana.

Es por esto que Tebas piensa que la Ligue 1, junto con la Serie A, debería seguir a La Liga para vigilar más de cerca las finanzas. "¿Es culpa mía el traspaso de Messi al PSG? Obviamente no", dijo Tebas, en el 'Festival dello Sport'. "Necesitamos sostenibilidad en el fútbol. Es un sector especial, el fútbol es pasión y pertenencia, pero en los últimos años se ha convertido en un negocio", agregó.

"La Serie A lleva 20 años perdida, lo que importa es el equilibrio total. Esto también pasa en Francia, no en Alemania y no en nosotros. ¿Qué teníamos que hacer para ser sostenibles? La competición debe estar regulada por unas reglas; de lo contrario, llegarán equipos como el PSG e invertirán 400 millones de euros en un solo verano. Tienen sueldos muy altos, eso lleva a la inflación", valoró.

"No es culpa nuestra que Messi no haya renovado su contrato; tenemos un tope salarial en La Liga, una regla aprobada por todos los equipos, y esto es lo que hace que LaLiga sea sostenible. Si hubiera tales controles también en Italia y Francia, no habría más pérdidas", indicó Tebas.

"La solidez económica del resto de ligas también es fundamental para España: si no hay ligas fuertes, el riesgo de la Superliga es siempre alto. Se lo he dicho muchas veces al (presidente de la Juventus) Andrea Agnelli: '¿Quieres ir a la Superliga donde Real Madrid y Barcelona ganarán más y más que tú?'", preguntó.

Además de la Superliga, Tebas se opone a la idea de un Mundial bienal propuesta de Arsene Wenger, exentrenador del Arsenal y jefe de desarrollo del fútbol mundial de la FIFA. El máximo responsable de La Liga lamentó que la FIFA no hubiera involucrado primero a las ligas.

"El fútbol tiene un problema de gobernanza", dijo. "La FIFA quiere cambiar el calendario internacional con una decisión unilateral. Esto tiene un impacto en las ligas. Si quiere tomar una decisión que tenga un impacto en las ligas nacionales, el Consejo de la FIFA no puede simplemente tomar la decisión con las Islas Salomón votando también. Con la UEFA, hemos llegado a un acuerdo con las ligas", matizó.

"El Mundial cada dos años tendrá un impacto en los ingresos de clubes (...) Las ligas no sólo pueden ser consultadas en la toma de decisiones, deben ser parte de la decisión", finalizó Tebas.