Tebas: "Creo que se debe retirar el proyecto de la Superliga"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, se refirió al proyecto de la Superliga y consideró que este debe retirarse durante la ISDE Sport Convention que está teniendo lugar en Madrid.

Lo dijo al ser preguntado sobre el traslado a Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, del rechazo al mismo por parte de las ligas europeas. "Espero que rectifique y cambie. Creo que tiene que hacer caso a lo que está ocurriendo en el fútbol. No estamos hablando solo de posturas de ligas sino también de federaciones. Deben reflexionar y creo que se debe retirar el proyecto que se ha presentado", señaló.

"Las ligas queremos seguir con el mismo modelo que ha hecho del fútbol en Europa un éxito. Grandes competiciones nacionales que son muy importantes y una Champions exclusiva que ha funcionado muy bien", declaró en la nueva sede del Banco Santander, lugar de celebración del foro de derecho deportivo.

Tebas destacó como positivo que haya habido 'una especie de revolución' de muchos clubes y ligas del continente europeo toda vez que no parece tenerse en cuenta a la mayoría de los clubes al tiempo que opinó que a su entender no hay un apoyo firme por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) 'por desconocimiento'.

"Veo que el presidente en la línea de que se está hablando con todo el mundo. Hay que tener acuerdo con todos o este proyecto no tiene que salir. Espero que en breve tengamos más apoyo de la federación", manifestó.

Con esta se encuentran ahora tratando la renovación convenio de coordinación y el mandatario de LaLiga no acudió a las últimas reuniones que se han producido: "Mi no presencia ayuda a los acuerdos. Sigue difícil pero más cerca que hace tres semanas. No hace falta estar presente para negociar. Si no estando presente ayudo a la negociación y a avanzar, prefiero no estar".

Por otro lado habló acerca del hecho de que cuatro conjuntos ingleses monopolicen las finales de las competiciones europeas: "Somos muy buenos y muy malos de la noche a la mañana. Lo raro antes es que no hubiera clubes ingleses en las finales".

"Si lo analizamos tres de los cuatro lo han hecho de forma épica. Ha venido bien hasta para el fútbol. No es un tema en el que pueda decir que la Premier sea más que LaLiga. Lo raro era lo de antes", agregó.