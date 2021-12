Tebas cree que Real Madrid, Barcelona y Athletic "buscan confusión" con su alternativa al fondo CVC

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, consideró inviable la propuesta de financiación hecha por Real Madrid, Athletic Club y Barcelona al resto de clubes como alternativa al acuerdo con el fondo CVC y señaló que "buscan confusión".



"Resulta que es Anas Laghrari (CEO de Key Capital y del desastre de Superliga) al que manda FP (Florentino Pérez) a hacer una propuesta con tal desconocimiento de la situación legal y financiera de los clubes de @LaLiga que es INVIABLE. Buscan confusión y siguen gestionando desde la barra del bar", señaló en redes sociales.

Tras la publicación en algunos medios de la carta remitida por estos tres clubes en la que se traslada una hipotética oferta de financiación, al 2,5-3 % de interés a 25 años, por parte de JP Morgan, Bank of America y HSBC, Tebas insistió en el que el acuerdo con el fondo CVC "es una operación de inversión y no de financiación".



"La operación de CVC es una operación de inversión con un socio industrial, no de financiación, FP lo sabe (Abertis/CVC). Ahora FP se "acuerda" de los clubes de @LaLiga, y que ignoraba cuando preparaba la SUPERLIGA", indicó.



LaLiga, cuya Comisión Delegada aprobó por unanimidad el pasado miércoles el acuerdo con CVC presentado el pasado agosto, tiene previsto cerrar definitivamente la operación en la Asamblea que celebrará el 10 de diciembre.



El compromiso con CVC Capital Partners, un fondo de inversión británico con experiencia previa en el deporte en competiciones de rugby, voleibol, tenis, Moto GP y Formula 1, prevé un préstamo cercano a los 2.100 millones de euros sin intereses, a cambio del valor del 9% de los derechos audiovisuales generados por la competición durante los próximos 50 años.



LaLiga ha señalado que "la hipotética oferta financiación" ofrecida ahora por los tres clubes que se oponen al acuerdo con CVC -Real Madrid, Barcelona y Athletic- demuestra que la intención es hacer descarrilar un proyecto que pone en peligro sus objetivos individuales, aunque para ello tengan que destruir el futuro colectivo de la competición y sus clubes".



Para la patronal, "presentar una oferta la noche del día 2 de diciembre sabiendo que la Asamblea va a ser el día 10 de diciembre, y conociendo la operación desde el día 12 de agosto, demuestra que la intención es hacer descarrilar un proyecto que pone en peligro sus objetivos individuales, aunque para ello tengan que destruir el futuro colectivo de la competición y sus clubes".



"Solo en una primera lectura de la oferta de financiación sorprende que la misma es de imposible cumplimiento para la mayoría de los clubes participantes en la competición, incluido el FC Barcelona. La operación presentada en esta carta se basa en propuesta improvisada elaborada sin el rigor mínimo exigible", indicó.