El TAD deniega la cautelar a Yeray: no jugará ante el Real Madrid

Uno de los momentos más polémicos del derbi vasco fue la expulsión y el penalti que el colegiado Cuadra Fernández pitó sobre Yeray, tras derribar a Kubo en una acción muy discutible. El Athletic anunció que el club había decidido recurrir la decisión y la roja, con el objetivo de que Yeray no se pierda los próximos partidos, con la mente puesta sobre todo en el partido ante el Real Madrid de este domingo, a las 21.00 horas.

Sin embargo, el cuadro rojiblanco ha anunciado que el TAD ha denegado la cautelar para suspender la sanción de Yeray, por lo que no jugará en el duelo ante el equipo blanco en San Mamés. El club consideraba que no había penalti y que el VAR no entró en juego como debía.

Oyarzabal vuelve a marcar 315 días después con un polémico penalti con expulsión de Yeray El delantero txuri-urdin anotó el 3-1 de la Real de penalti ante su afición, en un partido especial. Sin embargo, la pena máxima llegó tras un agarrón discutible de Yeray a Kubo. 14 ene 2023 - 22:41

Esta era la última instancia por la cual Yeray podía acabar jugando ante el Real Madrid, después de la desestimación por el Comité de Apelación. Queda por ver si habrá respuesta institucional del Athletic Club.