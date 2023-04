La surrealista razón por la que el árbitro no dejaba entrar en el campo a Lo Celso

La entrada del argentino Lo Celso en la segunda parte no dejó indiferente a nadie en el Estadio de la Cerámica en el encuentro ante la Real Sociedad. En el minuto 61, el equipo del 'submarino amarillo' procedió a realizar dos cambios para que salieran Morales y Terrats y entrasen Jackson y Lo Celso, sin embargo, el cuarto árbitro impidió la entrada en el terreno de juego del argentino.

Se vivió un momento de tensión e incertidumbre en el área tecnica del conjunto castellonense. Xisco Nadal, delegado del Villarreal, no daba crédito y parecia discutir con el cuarto árbitro y con el propio Lo Celso. Sin embargo, el cambio no se hacía efectivo y Gil Manzano iba a reanudar el partido si Lo Celso no se incorporaba al verde, una situación que dejaba al equipo de Setién en inferioridad.

Ante la extraña situación el técnico cántabro se acercó para ver que ocurría mientras que continuaba la tensión. Tuvo que ser el entrenador del Villarreal el que agarrase a Lo Celso de la mano y le diera un tirón arrancándole el adorno que llevaba en la muñeca, un hilo. A partir de ahí, el cuarto árbitro autorizó el cambio.

3 puntos muy importantes contra un gran rival para seguir ahí arriba ????? @VillarrealCFpic.twitter.com/XNrxbtzMHK — Giovani Lo Celso (@LoCelsoGiovani) April 2, 2023

Tras el partido, que acabó con un 2-0 gracias a los goles de Parejo y Jackson, Setién tiró de ironía para explicar la situación: "El cuarto árbitro vio un hilo que tenía rodeándole la muñeca y parece ser que es un arma posible y que no la podía llevar. En otros partidos se lo han permitido o no lo han visto. El cuarto árbitro, muy educadamente, me ha dicho que tiene que hacer su trabajo y es verdad, y le ha obligado a quitárselo y por eso hemos tardado más".