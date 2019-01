Solari: "No hay que subestimar los empates, hemos pasado del 9º al 4º puesto"

El equipo vuelve a jugar sólo tres días después de Villarreal…

El calendario es muy intenso, porque representa un partido cada tres días, distintas competiciones… Lo más importante es sostener la energía, recuperar los lesionados, y es importante y que no se lesione nadie más, eso también es importante. No son máquinas los jugadores, jugar un partido cada tres días es duro. En Liga el objetivo es escalar, pasar del noveno al cuarto puesto ha sido difícil, hay que seguir recortando, la lucha es esta el final. En la adversidad se ve el carácter.

¿Se está siendo injusto con Marcelo?

Marcelo ha tenido tres lesiones musculares, no ha sido sencillo para él. Se ha ido recuperando, hemos tenido el Mundial de Clubes, un parón y ahora el regreso. Ha ido cogiendo ritmo, es muy importante para nosotros que no se lesione más. Es fundamental para el equipo y el club. A lo largo del año hay momentos mejores o peores, pero es fundamental para el equipo. Hay que cuidarlo.

Después del empate en Villarreal, ¿está preocupado?

El objetivo es escalar, somos conscientes de que el comienzo no ha sido fácil. Hemos pasado del noveno al cuarto puesto y hay que seguir, queda por recortar, hay que dar la pelea, asumir el reto y la situación difícil, ahí esta el carácter ganador. Eso venimos haciendo. Estamos contentos con lo que estamos haciendo. Hay que seguir recortando, eso lo tenemos claro, son matemáticas.

Lo de Villarreal, ¿fue un accidente o fue una realidad?

Esto es la competición, todos los equipos compiten, tenemos una de las ligas más competidas, aquí nadie regala nada, todos hacen caño a cualquiera. Es difícil para todos sacar puntos. No hay que subestimar los empates, queremos ganar todos los partidos, pero la competición esta abierta. Hay que dar cada batalla. Hicimos una buena primera parte ante el Villarreal y en la segunda nos costó matar el partido y nos vinimos con un punto, no tres; esperamos venirnos con tres ante la Real.

¿Qué le parece la Real Sociedad?

Es un equipo siempre alegre, con calidad individual, con fútbol ofensivo, han cambiado de entrenador y veremos, puede haber un cambio de estilo. Pero no cambia los jugadores, son buenos, sobre todo en la parte de arriba.

¿Qué tiene Bale?

Creemos que es algo leve, no es preocupante, hoy le harán pruebas y tendremos más información. Esperamos que este con nosotros rápido.

¿Por qué el equipo es más fiable en Champions que en Liga?

Nosotros afrontamos tres competiciones, cuatro con el Mundial de Clubes. Intentamos poner el nivel de concentración y energía en cada partido específico. Los jugadores no son máquinas, no los enchufas y recargan cada día, hay que hacer un ejercicio de renovación de la energía. Nadie tiene más competiciones que nosotros este año, nadie ha tenido menos vacaciones. Ponemos todo nuestro empeño, sin lugar a dudas. Basta ver algunas actitudes individuales: Bale jugó en Vigo con un tobillo hinchado toda la segunda mitad para que acabásemos con once, Benzema es de los delanteros más generosos que conozco, Lucas corre todos los partidos 14 kilómetros y además fue el máximo asistente del año pasado, Carvajal tiene un corazón enorme, Modric jugó el otro días teniendo 39,4 grados el día anterior porque era importante que jugase... El nivel de compromiso de los jugadores con esta camiseta es innnegable. Lo siguen demostrando.

¿Con Solari hay titularísimos?

No, son 24 jugadores y todos pueden jugar. Obviamente hay jugadores con una entidad y un pasado, y unas vitrinas llenas de gloria, y otros muchos jugadores jóvenes, están empezando un recorrido para agarrar jerarquía . Tenemos un equipo con gente madura y muchos jóvenes empezando, cualquiera puede jugar en cualquier momento.

Isco jugó el otro día en banda. ¿No rinde más como mediapunta?

Isco me parece un un jugador con tanta calidad que puede jugar en cualquier zona. No tiene porque ser determinante con la velocidad, puede serlo con la imaginación, con la calidad, con el último pase…. Hay muchas maneras. Cada uno tiene sus características.