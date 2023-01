Simeone: "Todos los partidos intentamos verlos como si fuese una final"

Durante años, la presencia de Lionel Messi fue decisiva para desnivelar el balance de victorias a favor del Barcelona contra el Atlético de Madrid de Diego Simeone, que ha sufrido dieciséis derrotas en 32 encuentros contra el conjunto azulgrana, del que valoró que "juega muy bien" y destacó las "ideas muy claras" de Xavi Hernández antes de su duelo en el Metropolitano.



"Donde esté Messi siempre será determinante, sea en la selección argentina, sea en su equipo actual ahora y lo ha sido siempre en el Barcelona. Es normal que cuando tienes a un jugador de las características de Leo evidentemente hay más posibilidad de ganar", rebobinó el técnico argentino en la rueda de prensa de este sábado tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.



"Es como cuando me tocó jugar el Mundial con Maradona. Había una sensación como compañero de que era muy difícil que perdiéramos, porque tienes al mejor y cuando tienes al mejor la posibilidad de ganar siempre son más cercanas", abundó el entrenador, con una sola baja para el duelo de este domingo en el Metropolitano: el sancionado Mario Hermoso, expulsado la anterior jornada ante el Elche.

Quince de las dieciséis derrotas de Simeone contra el Barcelona fueron con Messi enfrente a lo largo de 30 enfrentamientos, de los que el Atlético también salió vencedor en cuatro ocasiones. En los dos sin él, cuando ya se había ido al París Saint Germain, el equipo rojiblanco ganó uno (2-0 la pasada temporada, en el que fue más superior de todos) y perdió otro (4-2, en el primero de Xavi Hernández). Messi marcó 15 goles repartidos en catorce duelos, además de entregar tres asistencias. Y en nueve de esos encuentros fue decisivo para la victoria de su equipo. Sin su tanto, el encuentro habría terminado en un empate (en cuatro venció por 0-1 o 1-0 y en cinco por 2-1 o 1-2) o en una derrota, como en el 2-2 de su último duelo con el Barcelona ante el Atlético.



En el único choque de Simeone ante Xavi Hernández, ya sin Messi, la profundidad y la velocidad de los extremos superó al Atlético en el Camp Nou (4-2). "Empezamos bien el partido, pero ellos, posteriormente, con los extremos bien abiertos, nos generaron por fuera mucho daño. Dembele, Raphinha, Ansu Fati, Memphis... Cualquiera de los que quiera utilizar el Barcelona, en el uno contra uno son jugadores muy importantes", recordó.



"NO HAY PARTIDO MÁS IMPORTANTE QUE EL QUE TOCA JUGAR"



El Atlético encara la cita a once puntos de distancia del liderato del Barcelona. "Todos los partidos intentamos verlos como si fuese una final. El próximo partido que nos toque con el Almería lo veremos de la misma manera. La realidad del fútbol es que no hay partido más importante que el que toca jugar", valoró el técnico, que insistió en esa idea.



"Pienso que todos los partidos que me ha tocado entrenar al Atlético de Madrid es una oportunidad para estar bien entre nosotros, con nuestra gente, para estar bien en cada momento o con quién nos toque jugar. Desde que llegué al club, con la ilusión de que cada partido es un momento importante para todos", expresó.



"Es una buena oportunidad para el equipo para seguir creciendo, mejorando y jugando como equipo, interpretando lo que queremos plasmar en el partido. Podemos llevar el partido donde nosotros queremos jugar y generando las dificultades que necesitas generarle a un equipo como el Barcelona", advirtió.



"NO RESOLVIMOS QUIÉN VA A EMPEZAR EN EL MEDIO"



"El Barcelona está muy bien en LaLiga, creo que es el equipo que más mundialistas ha aportado al Mundial, tiene un entrenador con las ideas muy claras sobre el juego que transmite y juega muy bien", valoró el técnico argentino, cuyo equipo ha reiniciado la competición con tres victorias después de Qatar 2022.



"Como los resultados negativos traen energía negativa, los resultados positivos ayudan a que el equipo se sienta más seguro de sí mismo. Mañana, a seguir en esta línea que vamos teniendo, sabiendo las dificultades que vamos encontrando e intentando llevar al partido donde creemos que le podemos hacer daño", dijo.



Simeone aún está en proceso de definición de su equipo. "En principio, todavía no resolvimos quién va a empezar ahí en el medio. Están trabajando muy bien Lemar, Koke sobre todo, Pablo Barrios y Kondogbia", apuntó.



El viernes ensayó con Koke y Pablo Barrios; este sábado probó con Geoffrey Kondogbia al lado del centrocampista de 19 años: "Entiendo que el fútbol es un juego que te pide hacer lo que normalmente vemos en los entrenamientos y en los partidos que ha tocado jugar anteriormente. Tengas 20 o 35 años, la personalidad y la tranquilidad de cada uno va basada en la confianza que tiene uno mismo, cada jugador. No habrá ninguna charla si es que le toca empezar (a Barrios en el partido de este domingo contra el Barcelona)", declaró.