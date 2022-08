Simeone: "Todos esperamos que Morata pueda seguir con nosotros"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este lunes, tras la victoria por 0-3 contra el Getafe, que "todos" los que componen el equipo esperan la continuidad de Álvaro Morata en el conjunto rojiblanco, destacó que Joao Félix, asistente en los tres goles, "ve mejor que los demás" y remarcó su confianza en Antoine Griezmann, del que sabe "lo que puede dar y lo que tiene dentro de su juego".



"No soy dueño del club, soy el entrenador. Morata está muy bien, trabajando de una manera extraordinaria y todos los que estamos con él esperamos que pueda seguir con nosotros", aseguró el técnico, que consideró que "todos los futbolistas necesitan tener confianza para hacer cosas importantes" y destacó que el goleador español "vino con mucha humildad, con ganas de trabajar, se le veía desde el primer día, no exigiendo absolutamente nada, sino esforzándose por llegar a esta forma en la que está".



El asistente de los tres goles fue Joao Félix. "Está creciendo, con una madurez que se le ve en el campo y ve mejor que los demás. El pase a Morata en el 0-1 es muy bueno, el segundo es todavía mejor y está en un gran momento. Ojalá siga creciendo, porque está en el momento de su carrera", valoró Simeone. "No hay que forzar nada. Las cosas salen naturalmente, pero sí trabajó para llegar a esta situación. Trabajó, sufrió, lo pasó mal, tiene talento, ve mejor que los demás, tiene gol y ojalá pueda sostener dentro del campo todas estas palabras", continuó el técnico, que también habló de Antoine Griezmann: "Sé lo que puede dar y sé lo que tiene dentro de su juego. Ojalá continúe en esta línea de trabajo de la pretemporada para llegar a esa forma y después el campo hablará por sí solo".



"Tenemos una plantilla completa, que, más allá de la salida de Daniel Wass, la podemos compensar con otros futbolistas que ya lo han hecho en esa posición de carrilero/lateral (derecho), como Llorente, como Carrasco. El equipo está trabajando muy bien y lo que tenemos que hacer es seguir en esta línea, sabiendo que cada partido es una final", dijo.



"Las plantillas se valoran al final de temporada. Ahora son todos buenos jugadores. Todos los equipos importantes siempre tienen buenos futbolistas. Lo que define a una gran plantilla o no es cuando termina el campeonato lograr el objetivo más importante", advirtió Simeone, que consideró clave la efectividad ofensiva de su equipo en el triunfo en Getafe.



"El resultado termina siendo abultado porque el Getafe no pudo tener contundencia. El resultado abultado no es la realidad absoluta del partido, porque en el camino hacia el 2-0 pasamos por diferentes etapas, sobre todo del minuto 30 al 45, que nos llevaron a defender bajo, lanzaron centros peligrosos y también tuvieron una situación muy clara antes de nuestro segundo gol. Cosas para mejorar, pero, sin duda, el equipo está trabajando muy bien", expuso.