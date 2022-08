Simeone, sobre el VAR: "Primero dan el gol y la expulsión, después no...Me perdí con las decisiones"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, analizó tras el triunfo contra el Valencia que su rival controló mejor el partido, pero matizó que ellos tuvieron más ocasiones de gol y que los cambios les permitieron sostener la pelota para darles la tranquilidad para lograr ganar el partido.



“Jugamos contra un rival que tuvo gran intensidad de juego, una buena apuesta y que controlaba el partido hasta que vinieron nuestros cambios que fue cuando conseguimos sostener la pelota y sentirnos más cómodos”, dijo Simeone.



El técnico argentino elogió el juego del Valencia y a su técnico, Gennaro Gattuso, sobre el que dijo: “Lo conozco desde la época de jugar enfrentados cuando éramos más jóvenes, su equipo refleja ilusión y el entusiasmo. El Valencia está compitiendo bien, seguro que la llegada de Edinson Cavani le dará fortaleza y me gusta como juega el Valencia”.

El entrenador rojiblanco dijo estar preocupado por el mercado, porque “salvo un par de equipos a los que no suele sucederle esto, estamos preocupados de que pueda salir algún jugador. Estamos esperando que termine, el grupo está bien y ojalá que terminemos con los que están ahora”, finalizó.

Simeone también ha hablado de las decisiones del VAR, con las que se "pierde". Sobre el gol anulado del Valencia dijo: "Cuando arrancó la jugada claramente era falta, después el árbitro entendió que no lo había visto porque no lo cobró en ese momento. La jugada prosiguió, vino el gol, le avisaron de que había nacido de un contragolpe nuestro y entiende que es falta".

Y añadió sobre la expulsión de Correia: "Y en la segunda por lo que ve no va directo al gol y evidentemente entendió, primeramente que era roja, y después el VAR le dijo y...me perdí. Me perdí, no se que pasó".