Simeone: "¿La renovación de Suárez? Ya hablé con él y en el club saben lo que pienso"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, pidió este viernes "unión" y "tranquilidad" ante la "situación de dificultad" que atraviesa el equipo, asegurando que siente "la misma ilusión" que tuvo el primer día como técnico rojiblanco, al mismo tiempo que el partido ante el Valencia, su próximo rival en Liga, será "duro y complejo".



"Me siento muy bien. Con muchísima ilusión, la misma que tuve el primer día en el Atlético. Solo siento cosas positivas, yo busco mirar la dinámica buena en los últimos dos partidos, ojalá podamos seguir en esa dinámica positiva. Todo lo que pasó de aquí para atrás no se puede arreglar. Pido a la gente que esté con el equipo, el equipo necesita de nuestra gente, no tengo dudas de que la gente va a responder. El 90 por ciento de los jugadores que van a estar mañana nos hizo campeones", expresó Simeone en rueda de prensa.

El argentino insistió en que "solo importa" el encuentro ante el Valencia de este sábado. "Ojalá podamos demostrar en el campo toda la unión que hay dentro del vestuario y las ganas de salir del momento de dificultad que tiene el equipo. Hay que mostrarlo en el campo, las palabras quedan en poco", señaló.

"La unión es la clave, siempre fuimos fuertes por estar juntos todos. A partir de la unión siempre todo sale bien y se reacomoda. Hay que tranquilizarse, no hay que apurarse, porque no lleva a ningún lado. Necesitamos contundencia y estabilidad, y lo tenemos que transmitir en el campo", analizó Simeone sobre la situación actual del equipo.

Simeone: "Hay que reivindicarse continuamente y eso me encanta"

Además, el técnico cree que en este mal momento han influido las "lesiones importantes en el equipo". "Evidentemente fuimos buscando cambiar y encontrar algo para tener estabilidad, pero no la hemos encontrado. Después de volver en diciembre el equipo compitió muy bien y esperemos seguir con esa dinámica positiva para asentarnos donde estamos", deseó.

El Valencia espera en la jornada 22 de LaLiga Santander, un rival "duro, complejo, que compite muy bien". "Conocemos muy bien a su entrenador y habrá que llevar el partido a donde creemos que podemos hacerle daño al Valencia", añadió el argentino.

Simeone confirmó que Stefan Savic volverá a la convocatoria, después de nueve partidos ausente y Luis Suárez también jugará. "Confiamos en el grupo, siempre creemos que el equipo es más importante que las individualidades, cuando el equipo responde todo funciona bien. Hay que reivindicarse continuamente y me encanta, es la vida misma lo que está sucediendo", apuntó sobre la situación del equipo.

Por otro lado, Simeone valoró el recibimiento hostil al club antes del encuentro ante la Real Sociedad. "La sociedad de hoy muchas veces utiliza el fútbol como medio de escape, ante partidos importantes se produce estas situaciones a las que no estamos acostumbrados en España. Las imágenes en San Sebastián hablan por sí solas, pero no tuvo nada que ver con nuestra derrota", manifestó.

Finalmente, el argentino destacó los buenos minutos disputados por el canterano Javi Serrano en Copa del Rey. "Si sigue con humildad y donde de trabajo, de acercarse cada vez más a poder ser estable con nosotros, dependerá de sus ganas de aprender y mejorar. Nos sentimos identificados con su juego, es pequeño, no hay que apurarlo pero tiene algo que se necesita: energía", concluyó.